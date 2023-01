La preocupación se entabló dentro de la Universidad de Chile en las últimas horas por la citación que recibió el club para la próxima semana por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, debido a los desórdenes que protagonizaron sus hinchas en el Estadio Santa Laura, los cuales pueden significar sanciones para el equipo.

Ante esta situación, el ex futbolista y hoy comentarista, Dante Poli tomó la palabra en Radio Futuro sobre estos nuevos incidentes, que podrían generar el primer gran dolor de cabeza en la temporada para la U con el tema de su localía.

“Yo no puedo creer que, en el primer partido de la U, donde ha sufrido durante tanto tiempo por el descenso, donde tienen que empezar hacer las cosas tan bien, donde dieron ciertas señales con las contrataciones, del entrenador y que al director deportivo le dieron autoridad para poder decidir, empiece de esta forma”, partió declarando Poli.

Ahondando en su comentario, el ex defensor detalló en que encuentra insólito que un evento deportivo no se pude llevar acabo de buena manera dentro del fútbol nacional y que siempre tenga que suceder algún tipo de problema.

Los hinchas de la U protagonizaron incidentes en el Santa Laura | Foto: Agencia Uno

“Es inaceptable que el estadio y la cancha estén de esa manera, que un club no pueda organizar bien un espectáculo deportivo, que las autoridades no sean más rigurosas y exigentes, con que esto no pase más allá”, declaró.

Finalmente, Poli indicó que ya este tema sobrepasa muchos limites dentro de nuestro fútbol y que hasta día de hoy al parecer no se encuentra ninguna solución “uno no entiende donde uno más puede criticar o que otras posiciones puedes tener para que esto no siga ocurriendo”.