Darío Osorio no se vuelve loco con el interés que tienen por él desde el extranjero: "Estoy preparado para dar el salto, pero no estoy desesperado por salir de la U"

Sin duda que dentro de lo que va de esta temporada 2022, en la Universidad de Chile uno de los jugadores más destacables dentro del plantel ha sido el joven Darío Osorio, quien con sus grandes cualidades que brinda dentro de la cancha lo han hecho ser un jugador importante para la U y que incluso en este año tuvo ya su debut con la Selección Chilena comandada por Eduardo Berizzo.

Pero todo este gran momento que vive el nacido en Hijuelas no lo desenfoca de sus grandes metas que tiene a corto plazo y en dialogo con La Tercera, el canterano Azul reveló lo que han sido todas estas últimas semanas, en donde su nombre ha sonado más de lo normal ante seguimientos de equipos del extranjero.

“Me llama bastante la atención todo lo que se ha generado conmigo. Pero trato de no enfocarme en eso. Trato de concentrarme en la U. No me presiono con lo que digan. Trato de no apresurarme en el futuro, no sé qué va a pasar”, partió señalando Osorio.

Siguiendo en la misma línea de sus declaraciones, el jugador de la U es claro en señalar de que no le asusta para nada a su corta edad el marchar al extranjero si se da la opción, pero que no pierde la cabeza con el querer partir de la institución en un corto plazo.

Darío Osorio tuvo su debut con La Roja | Foto: Getty Images

“Es que creo que eso depende de la mentalidad de uno. Si uno está preparado para dar el salto, no te tiene por qué ir mal. ¿Si yo estoy preparado para dar el salto al extranjero? Sí, estoy preparado para dar el salto, pero no estoy desesperado por salir de la U. Trato de seguir trabajando para ir agarrando confianza”, apuntó la revelación Azul a La Tercera.

Finalmente, Osorio explicó que se siente un jugador con muchas condiciones, apuntando de igual forma que siempre está abierto a los consejos que gente con mayor experiencia le pueda brindar y dejo en claro cuál es su principal sueño en estos momentos con la camiseta de la Universidad de Chile.

“Me siento bueno para la pelota, pero siempre me ha gustado aprender. Los consejos que me dan me gusta tomarlos y aplicarlos. Me siento talentoso. Mi sueño es salir campeón en la U y ver qué pasa. Ese es mi sueño”, cerró.