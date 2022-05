David Escalante es uno de los jugadores más reconocidos en el fútbol chileno de la Primera B. El delantero argentino ha defendido una gran cantidad de camisetas y por la cual en conversación exclusiva con Bolavip abrió su lado más humano en lo que conlleva fuera de todo lo que tiene que ver con su carrera profesional.

El atacante dio a conocer que lleva la religión evangélica en su vida y la palabra de Dios, donde en dio detalles de que sale a la calle a predicar y que también comparte este momento en las cárceles de nuestro país, en la cual lo está realizando en Calama tal cual lo hizo en Santiago y Chillán, anteriormente.

“La verdad es que hace nueve años que vengo predicando en las calles, a las cárceles, lo hice en Santiago también lo hice en Chillán y Calama no ha sido la excepción. Me siento muy feliz de lo que Dios ha hecho con mi vida y lo que pueda hacer con mucha gente que no pueda conocer de Dios”.

Fue en esta misma línea donde agregó que “Que haya perdido a un ser querido o se encuentra metido en las drogas o el alcohol para poder decirle que Dios te cambia la vida, te da una paz, así que para mí es una felicidad inmensa”.

David Escalante ve con buenos ojos su lucha por el objetivo de la Primera B. (Foto: Agencia Uno)

Pero no fue todo, debido a que también el futbolista continuó profundizando al respecto. “No cualquiera predica la palabra de Dios. Primero hay que dividirla y hay que practicarla, no solo predicarla. Entonces, es algo muy personal, no es complicado, pero si lo que predica uno tiene que vivirlo”.

Además, agregó que “Yo lo hablo desde la experiencia que he vivido y lo hago con un testimonio bíblico de lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de la escrita. Nunca salir de la palabra de Dios porque la que habla de la verdad es la palabra de Dios”.

Y, para finalizar sobre este tema, el futbolista agregó que “La biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar la palabra de Dios porque permanece para siempre y trato de predicar como está escrito en la biblia, hay más biblias que tenemos nosotros los evangélicos, la católica es la misma biblia, así que mucha gente acepta a Cristo, escucha oraciones y eso la verdad me deja muy contento”.

No fue todo, producto de que también el futbolista se refirió a lo que tiene que ver con su presente en Cobreloa donde expresó que esperan terminar de buena manera la primera rueda para jugarse la vida en la segunda parte del año en busca del objetivo de subir a la Primera División.

“La verdad es que es una categoría muy complicada (Primera B), cerrado los partidos y muy pocas veces son partidos abiertos como el final del partido del fin de semana, donde ya estaba terminando y pudimos hacer el gol y sumamos los tres puntos después de mucho tiempo que no se ganaba en Santiago, y sobre todo a Santiago Morning que es un equipo muy complicado, son equipos dificiles como ir a San Felipe, Puerto Montt que son canchas complicadas porque se hacen fuertes ahí”.

Además, expresó que “Nos trajimos tres puntos de oro, que nos permite sumar 27, la idea es terminar con 33 porque nos quedan seis puntos porque nos quedan partidos de local el jueves y el domingo con Santa Cruz y Copiapó. Después en la segunda rueda a jugarse la vida porque el objetivo es subir a primera, sea en el primer puesto, que está difícil hoy en día, o en el segundo puesto y asegurar una final”.