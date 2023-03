Héctor Arturo Sanhueza es uno de los futbolistas más corajudos que pasó por Colo Colo y que se aburrió de ganar títulos en el Estadio Monumental. El mediocampista siempre fue fiero en la marca, directo en las declaraciones y repartió más de algún cariño en el fútbol chileno y la Selección Chilena. Ahora, el Rey colgó los botines en su amado Fernández Vial, se asentó en Concepción y es el refuerzo estrella de una radioemisora en el Biobío.

El Rey pasó de entregar la arenga con los ferroviarios en la Primera B a entregar conceptos, análisis tácticos y comentar lo que pasa en el fútbol chileno. La rutina de entrenamientos cambió y ahora pasó de ir al campo de juego al estudio de la Radio Femenina en Concepción. Junto a Sergio Godoy Acosta, Hugo Grignafini y el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, Héctor Alarcón Manzano; Sanhueza figura frente al micrófono como comentarista de la emisora en el Biobío.

"Surgió esta posibilidad y cuando me la plantearon me gustó. Me siento vigente opinando de fútbol, siempre estoy dispuesto a ver los partidos. Eso me ayuda para poder opinar con base y esto me mantiene muy activo y haciendo algo que me gusta, que es opinar de fútbol", dijo Sanhueza en entrevista con La Estrella de Concepción.

Un gran desafío para el Rey quien, en la zona, tiene que sacarse la camiseta de Vial y opinar de su archirrival Deportes Concepción, el líder Huachipato y varios equipos más. "Todo lo que pueda decir va a ser con mucho respeto, tratar de darle una visión mucho más técnica en base a a lo que uno pudo estudiar como entrenador y a los 27 años de carrera como futbolista profesional. Trato de dar opiniones bien concretas, no poniéndome la camiseta, porque acá hay que sacarse la camiseta y ser lo más objetivo posible", agregó.

Arturo Sanhueza cambió el campo de juego por el comentario en Concepción (Gentileza La Estrella de Concepción)

Sanhueza se retiró del fútbol descendiendo con Fernández Vial a la Segunda División. Aprovechando su nuevo estatus en la zona, el Rey llegó hasta el recinto de la Avenida Collao ahora sin su indumentaria ni jineta de capitán, pero sí con sus apuntes y todo lo estudiado para entregar el concepto sobre el partido en el que el Almirante perdió por 2-1 ante Provincial Osorno.

"El otro día pude comentar el partido de Fernández Vial, y no es fácil, porque hoy me toca hablar de algo en que yo estaba inserto hasta hace muy poco. Hoy lo veo desde afuera y trato de reflejar lo que se siente mientras uno jugaba (...) Esto lo quiero hacer de buena forma, profesional, de la misma forma en que lo hice como jugador ahora en mi rol de comentarista", argumentó.

Sanhueza ganó 6 títulos en Colo Colo, fue capitán de los albos, levantó títulos en Wanderers, Vial y Deportes Temuco. La capitanía del Rey fue desde 2008 a 2010 y uno de sus grandes amigos es Arturo Vidal.