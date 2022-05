Moisés Villaroel tuvo una abrupta salida de Santiago Wanderers hace un par de años, con un equipo que no se encontraba en la cancha y que no llenó las expectativas de los hinchas ni del medio, pese a la condición de ídolo que el caturro ostenta en Valparaíso.

Hoy por hoy, el ex mundialista en Francia 1998 se desempeña como chofer de la aplicación Uber en la Región de Valparaíso a la espera de oportunidades laborales como técnico, según contó en exclusiva en conversación con Deportes 13.

“Me encuentro esperando alguna posibilidad de poder dirigir. Hice una pasantía en Argentina del 13 hasta el 14 de febrero. Obviamente eso es para ver las diferentes maneras de trabajar entre un país y otro. Hay que estar actualizados de lo que hacen en otros lados porque mi intención es seguir ligado al fútbol y para ello hay que estar al tanto de cómo funciona todo eso”, dijo al ser consultado por su estado actual.

Villaroel está profundamente identificado con Santiago Wanderers. | Foto: Agencia UNO

El ex caturro aseguró que “No le guardo ningún rencor a la institución, sino todo lo contrario. Soy hincha de Wanderers y mis hijos están en el club; uno en el plantel adulto y otro en la Sub 15. Si ellos no estuvieran ahí, mi relación sería como hincha y ex jugador”.

Al ser consultado sobre si se encuentra trabajando como chofer de aplicación, Villaroel aseguró que “A mí la verdad que no se me cae la corona por trabajar en Uber. No se me caen mis principios. Tengo muy claro que el trabajo dignifica. Por lo menos para mí esto es un trabajo, una posibilidad de que la gente pueda moverse”, respondió con la frente en alto.

En el cierre, Villaroel advirtió la dificultad que hay hoy en día para los técnicos nacionales: “Lamentablemente en los últimos años se ha nutrido el fútbol chileno de muchos colegas argentinos. Eso ha mermado la posibilidad de que el técnico nacional pueda tener más posibilidades. Ha sido la tónica en los últimos años y no tengo idea por qué, más aún sabiendo que en Chile tenemos buenos técnicos salidos del INAF, uno de los institutos con mayor prestigio en Sudamérica. Esperemos que cuando se abran las puertas podamos aprovechar las oportunidades al máximo”, cerró.