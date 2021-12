Una jornada complicada fue la que se vivió en el norte del país con el duelo que enfrentó a Deportes Antofagasta y Colo Colo. Los hinchas albos mientras se disputaba el compromiso, arremetieron con un centenar de asientos del recinto deportivo Calvo y Bascuñán, las cuales fueron lanzados en contra de las Fuerzas Especiales de Carabineros.

El presidente de la institución Jorge Sánchez dio a conocer que se harán cargo de las destrucciones que ocasionaron los hinchas del Cacique, por la cual según el balance fueron más de mil los asientos que fueron desalojados de su lugar.

“El club es responsable. Nosotros arrendamos el estadio y debemos entregarlo como lo recibimos, eso no ha estado en cuestionamiento y no nos negaremos a ello. Nunca esperamos un daño de esta magnitud, pero los tiempos han cambiado y la gente está mucho más violenta. También tendremos que considerar si la ciudad está dispuesta a que se realicen partidos de esta envergadura”.

Adicionalmente, el mandatario del club fue enfático en señalar que la Ley de Estadio Seguro no encuentra ninguna protección a nadie. “Hay una ley de Estadio Seguro que estamos claros no da seguridad a nadie. Se necesita una revisión grande porque podemos tener 200 guardias, pero no pueden hacer nada contra gente que porta fierros y hace daño de esta forma”.

No obstante, quien se hizo presente sobre esta situación también, fue el alcalde de Antofagasta, el señor Jonathan Velásquez, quien agradeció el compromiso por parte del presidente del club Puma en pagar los daños ocasionados por los barristas albos.

“Nosotros como municipio somos dueños del estadio que arrendamos a Deportes Antofagasta. Valoro el compromiso del presidente del club porque responsablemente pagarán todo lo que se tenga que hacer. Acá se entrega una boleta de garantía, pero eso no dará abasto con los daños que se han contabilizado”.