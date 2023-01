Diego Buonanotte anunció este domingo a través de su cuenta de Instagram que deja Sporting Cristal de Perú tras llegar a mitad del 2022 luego de su salida de Universidad Católica.

El argentino-chileno se despidió y agradeció a todos los que componen el cuadro cervecero tras una corta estadía en el país vecino. No obstante, esta decisión hace que tome más fuerza la información que lo vincula con un posible retorno a nuestro país, precisamente a Unión La Calera.

"Me toca despedirme del club y aunque fue corta esta aventura me quedo con lo más valioso que es el cariño y el respeto que me brindaron desde el primer día. Quiero dar las gracias infinitas por esto a la hinchada celeste que me apoyó siempre, un abrazo gigante para todos ustedes", inició expresando el volante.

"Agradecer a todo el cuerpo médico, especialmente al Dr Rodrigo, Débora, Rosmy, Rober, Rubén y Franco. A los utileros que hacen un gran trabajo encabezado por el histórico Miguel. A los administrativos y empleados del club, a Max que resuelve incansablemente cualquier problema que tengamos y está ahí para ayudarnos", agregó.

El ex UC se despidió del cuadro peruano | Foto: diego_buonanotte, Instagram

El 'enano, también agradeció a los ex futbolistas peruano como Carlos Lobatón y Jorge Soto. "Gracias también a Carlos Lobatón y a Jorge Soto por transmitirnos el amor por esta institución. Seguramente me olvido de muchas personas, pero como pude decirles, me los llevo para siempre en mi corazón".



Finalmente, también tuvo palabras para ya sus ex compañeros. "Por último, gracias a todos mis compañeros, me hicieron sentir uno más desde mi llegada, les deseo todo el éxito del mundo para esta temporada, tienen un grupo realmente extraordinario. ¡Gracias!", cerró.