La categórica caída de la Universidad de Chile ante Colo Colo en el Superclásico por 4-1, sigue generando reflexiones en base al bajo nivel que mostró el conjunto Laico en el Estadio Monumental.

Por esto el ex goleador de la U, Diego Rivarola comentó en ESPN las sensaciones que le dejo esta dolorosa derrota ante su archirrival, en donde reconoce que lo más le preocupa es por cómo se forjó todo.

“Como hincha de la U la verdad es que estoy primero dolido y segundo preocupado, pero no solamente por el resultado, sino que por la forma que gano Colo Colo”, inició indicando Rivarola.

El ex delantero alabó el gran nivel que mostró el Cacique en este encuentro y felicitó por como salen a jugar este tipo de partidos, algo que no siente que sucede por parte de los Azules

“Hay que reconocer que Colo Colo hizo el partido perfecto, creo que el jugador de Colo Colo entendió de cómo tiene que salir a la cancha a enfrentar este tipo de partidos, no así el jugador de la U o el equipo de la U. Colo Colo hizo un gran partido”, afirmó Gokú.

Finalmente, el hoy comentarista de ESPN, quedó algo intrigado por lo que planteó el Romántico Viajero en este encuentro, ya que afirma que el vendaval Albo en los primeros 15 minutos, pudo haber echado abajo el trabajo del DT de los Azules para este partido.

“Colo Colo me parece que le dio un golpe de nocaut a la U inmediatamente, por lo tanto de la U es un difícil análisis porque al final no pudimos ver que es lo que quería Escobar. Creo que fue tan fuerte y rápido el golpe, que no podemos hoy analizar si efectivamente es lo que quiso hacer Escobar o no”, cerró.