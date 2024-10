Diego Rivarola se cuadra con Maximiliano Guerrero y apunta al arbitraje en contra de la U: "No me hago el Gil..."

Las polémicas arbitrales fueron lo que se tomó la jornada del fútbol en el fin de semana. La expulsión de Leandro Fernández y posterior sanción al jugador de Universidad de Chile, así como también el gol de Javier Correa (al límite del offside) a Cobresal, fueron dos de las grandes polémicas de la fecha.

De hecho, Maxi Guerrero, jugador del “Romántico Viajero”, se rebeló en redes ante esta polémica, diciendo: “Nos quieren bajar como sea, pero seguiremos firmes y siempre para delante, cueste lo que cueste. Vamos la U”.

El panel de ESPN F360 debatió sobre esto, donde el exdelantero azul, Diego Rivarola, aprovechó para cuestionar el arbitraje tanto en el fútbol nacional como a nivel global.

“No nos hagamos los tontos, cuando nos conviene con el VAR o con el árbitro. No hagamos como que esto es imposible que pase acá”, recalcó “Gokú” en primera instancia.

De igual forma, el exatacante aclaró que no cree que se trate de casos de corrupción, aunque dejó en entrever que podría existir cosas atípicas: “No digo que esté pagado. No sé si los árbitros están mojados, no sé si esa es la palabra”.

Los descargos de Diego Rivarola

Para ejemplificar, Diego Rivarola expuso el caso de la albiceleste en el último certamen continental: “En Copa América se decía que estaba para Argentina. Entonces cuando nos conviene nos ponemos a un lado y cuando no al otro. Y no se trata de conveniencia, se trata de ser de una línea”.

Diego Rivarola dispara contra el arbitraje del fútbol chileno (Foto: Photosport)

“No es siempre, pero no me hago el gil que es algo que nunca haya pasado. Que no hay situaciones que han sido raras durante toda la vida. No solamente ahora, han pasado antes y van a seguir pasando”, añadió.

Finalmente, recalcó con líneas mayúsculas que sus descargos no apuntaban hacia los albos, como muchos podrían especular: “Es para todos. No quiero que se cargue mi comentario hacia Colo Colo. Yo mantengo mi opinión siempre ante esta situación, sea la U, Católica o Unión Española. O sea Colombia o Japón. Soy de una línea”.