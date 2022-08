El Campeonato Nacional 2022 está entrando en etapa de definiciones y, junto a las pocas fechas que restan y al gran desarrollo que lleva, es que se hacen distintos análisis sobre lo que ha sido el torneo y sus figuras.

Diego Rivarola, ex jugador de Universidad de Chile y actualmente panelista en ESPN, fue sin duda un jugador que dejó una huella en el fútbol chileno y que se cansó de hacer goles con la U en el pecho mientras estuvo en actividad.

‘Gokú’ fue consultado en la señal televisiva mencionada sobre quiénes eran los cinco mejores jugadores del Campeonato Nacional 2022 y, a diferencia de otros ídolos azules, Rivarola se sacó la camiseta y opinó con objetividad a pleno.

Rivarola elogió al 'Gato' Lucero. | Foto: Agencia UNO

“Juan Martín Lucero que sin dudas es de los mejores del torneo; goleador, a cualquier equipo le gustaría tener un 9 de esas características y aparte ya se afianzó en el fútbol chileno y en un equipo grande que es difícil tomar protagonismo y se lo ha ganado”, dijo sobre el ‘Gato’.

Bajo la misma línea alba, Rivarola se deshizo en elogios para otro que llegó esta temporada al Cacique: “Esteban Pavez creo que es un tremendo jugador, le ha dado una estabilidad en el mediocampo muy importante a Colo Colo, le ha hecho muy bien al equipo”.

“Agustín Farías, un jugador con mucha experiencia que ha estado en Palestino y que le ha dado una estabilidad, una tranquilidad a Palestino y un protagonismo este segundo semestre”, alabó al jugador árabe.

ver también Quinteros entrega lista de citados con novedades para enfrentar a Ñublense

ver también Palote Olivera lanza crítica a la delantera de Universidad de Chile

En el cierre, Rivarola elogió a dos curicanos y reveló quién es, para él, el mejor DT: “Rodrigo Holgado, me gusta mucho desde lo técnico, lo encontré interesante y siempre me ha llamado la atención. El último es Franco Bechtholdt, un jugador que se ha afianzado, le ha dado una solidez a la defensa de Curicó importante. En los equipos chicos ser sólido defensivamente es difícil y él se ha ganado el puesto muy bien y ya me gustaría verlo en un equipo grande”. ¿Y el DT?: “Gustavo Quinteros”, cerró.