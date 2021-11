Diego Valencia ha sido de los jugadores más destacados de Universidad Católica en esta temporada, en donde ha estado a la altura del desafío y ha sido un buen socio en ataque de Fernando Zampedri.

El rendimiento del ‘Pollo’, como le dicen sus compañeros, ha ido en alza en los últimos años y eso le ha significado varias nominaciones por parte de Martín Lasarte para que integre la Selección Chilena en distintas nóminas.

En conversación con DLT Sports, el delantero de la UC contó una divertida anécdota que lo involucra a él, Arturo Vidal y una apuesta para ver quién golpeaba el balón al travesaño a larga distancia.

Al ser consultado por la apuesta, dijo que “No la perdí, empatamos (risas). Quedaron unas pelotas boteando mientras nos mandaron a tomar agua después de un entrenamiento y me dice ‘ya, apostemos al que le pegue al travesaño’. Le pego yo, estábamos lejos, mitad de cancha al travesaño y dije ‘estoy’”.

“Arturo viene y me dice que le va pegar con la izquierda porque está adolorido del aductor derecho. En mi mente decía mejor para mí, estábamos tan lejos, de zurda, igual tengo más chance. Va, le pega de zurda exquisito, plano y pum, travesaño. Se me acerca y me dice ‘respete al King mi niño’”, cerró entre risas Valencia.

Si bien Martín Lasarte no consideró a Diego Valencia para esta citación, no sería raro que si el artillero de la Católica mantiene su nivel en el Campeonato Nacional, vuelva a ser considerado por el uruguayo para los partidos venideros.