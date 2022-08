Andrés Weintraub no tiene pelos en la lengua a la hora de enfrentarse con Michael Clark y Sartor, empresa que controla Azul Azul. Esta vez el director designado por la Casa de Estudios hace un llamado para que el dirigente salga a explicar todo lo que se dice de la propiedad de la concesionaria que maneja Universidad de Chile.

Además, el académico, en conversación con El Mercurio, acusa de que el presidente toma decisiones sin consultarle al resto del Directorio, y que estas resoluciones son conocidas por el resto a través de la prensa.

"No tengo ninguna información aparte de la que han dado los medios, pero considerando todo esto que está dando vuelta sobre la propiedad de la U, es importante que Sartor y Clark den una explicación en cuanto a saber qué hay detrás de todo esto, porque es muy inquietante lo que se escucha y que eso no se aclare, porque todo lo que sale a la luz sobre este tema va en contra de los valores de la universidad", disparó Weintraub.

Agregando que "esperamos que todo esto se aclare y que no haya ningún conflicto de interés". Y en ese sentido indica que "prefiero no especular. Espero que no haya nada raro, pero es necesario que todo esto se esclarezca".

Andrés Weintraub director de Azul Azul nombrado por la Casa de Bello emplaza a Michael Clark

¿Clark toma decisiones, solo?

Una de las mayores críticas que vierte Andrés Weintraub, es la conducción individualista de Michael Clark, sobre todo en la toma de decisiones.

"Toma las decisiones de una manera muy personalizada, sin consultarle al resto del directorio que no es de su lista. Como Universidad no hemos participado en casi ninguna decisión y muchas de ellas las conocemos por la prensa", aseguró.

Y en esa misma línea confiesa que "no nos parece que esa sea la manera adecuada de manejar el club y lo más importante es que no han resultado bien. Esperamos que nos consideren a la hora de la toma de decisiones", agregó.