Jean Pierre Bonvallet le pide a Diego López que Universidad de Chile no se arratone en el Superclásico: "Tiene que jugar ofensivo porque no tiene nada que perder"

Universidad de Chile tendrá una prueba de fuego este domingo cuando reciba a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno por el Campeonato Nacional 2022, compromiso que se disputará en el Estadio Fiscal de Talca.

Los azules no tienen margen de error en el torneo nacional y necesitan los tres puntos ante el puntero del campeonato si no quieren enredarse en la parte baja de la tabla, donde marchan a cinco puntos de puestos de descenso directo.

Uno que quiso analizar lo que será la nueva versión del Superclásico nacional fue Jean Pierre Bonvallet, hijo del ex jugador de fútbol Eduardo Bonvallet quien en su canal de Youtube “En la cancha con Bonvallet” le hizo un curioso pedido a Diego López.

Bonvallet le habló directamente a Diego López. | Foto: Agencia UNO

“Este partido trae un morbo de que Universidad de Chile no le gana hace nueve años a Colo Colo y eso no puede ser ya. El entrenador López tiene que jugársela, no salir a defender ya que, si han perdido tantos años, esta vez hay que jugar ofensivamente porque no hay nada que perder”, imploró el comunicador.

Para Bonvallet, al plantel de la U le hace falta empaparse con la rica historia del club: “A Universidad de Chile le hace falta que les enseñen qué era antiguamente, que salgan a jugar con pasión. Qué importa perder otra vez, por lo menos sale a ganar. El entrenador López tiene que salir a ganar a Colo Colo”.

Ya entrando a la cancha, Bonvallet cerró diciendo que “Vamos a ver qué central va a poner ya que Tapia jugó mal contra O’Higgins, quedó muy metido atrás y habilitó a Donoso. Universidad de Chile jugó muy retrasado, tiene que jugar más adelante”.

ver también Torres Erwerle saca la voz y quiere ser el amuleto azul en el Superclásico

Azules y albos se volverán a ver las caras este domingo y el equipo comandado por Diego López buscará dejar atrás una racha de 9 años sin poder vencer en el tiempo reglamentario a su archirrival.