Se acabó el 2022 y una nueva temporada del fútbol chileno. Si bien este año ha sido atípico por la Copa del Mundo Qatar 2022, la cual se robó todas las miradas de los fanáticos del fútbol, el balompié nacional también dejó sus cosas.

Y es que hay varios jugadores que han tenido un 2022 para nada satisfactorio y por ese motivo entran en la lista de decepciones del año, tal es el caso de:

RONNIE FERNÁNDEZ

El delantero que pese a haber descendido con Santiago Wanderers, llegó a la U la cual fue vista con buenos ojos.Con goles y un liderazgo innato dejaba un buen sabor de boca, pero a medida que fueron pasando los meses su rendimiento decayó, lo que generó el malestar de los hinchas del cuadro laico. Tras la llegada de Mauricio Pellegrino, el jugador deberá buscar club para este año 2023.

CRISTIÁN ZAVALA

El atacante llegó a Colo Colo como una de las grandes figuras del último Campeonato Nacional, pero en los albos no tuvo el protagonismo que él esperaba en el equipo y durante el 2022, Zavala estuvo presente en 18 compromisos, jugando un 24% de los minutos posibles. Si bien se habló de una posible partida a Curicó Unido para ir en búsqueda de mayor regularidad, todo está en veremos.

FABIÁN ORELLANA

Universidad Católica sumó a finales del 2021 a sus filas a Fabián Orellana proveniente de España. Pese a lo bombástico del refuerzo, el ex seleccionado nacional no tuvo mayor protagonismo en el equipo de Ariel Holan, donde solamente disputó 12 partidos de 30 posibles y no anotó y no dio asistencias. Ahora, el nacido en San Joaquín está en búsqueda de un nuevo club donde demuestre la calidad que lo mantuvo durante varios años jugando en Europa.

YAMIL ASAD

Universidad Católica anunció a Yamil Asad con bombos y platillos. El jugador venía de jugar en la MLS, pero en el elenco de la Franja Cruzada solamente pudo durar nueve meses en el equipo de Ariel Holan, relación que contó con varias polémicas como el choque que protagonizó en estado de ebriedad. El volante apenas alcanzó a disputar catorce partidos y a convertir un gol con la camiseta de los Cruzados.

GONZALO JARA

El bicampeón de América llegó a Coquimbo en búsqueda de nuevas oportunidades, pero en el cuadro Pirata no logró tener mayor continuidad durante 2022, esto sumado que con la llegada de Fernando Nano Díaz el jugador no sumó minutos. Recordar que Jara solo logró estar presente en 12 encuentros con el elenco de la Cuarta Región y ahora deberá ir en búsqueda de un nuevo club.

FACUNDO BARCELÓ

El delantero uruguayo llegó a O'Higgins de Rancagua proveniente de Emelec de Ecuador, club donde anotó 27 goles y dio 7 asistencias en 52 partidos disputados, por lo que recaló en el cuadro de la Sexta Región como una de las grande figuras para el 2022. Lo cierto es que en el Capo de Provincia, Barceló solo pudo anotar 6 goles y su nombre no terminó convenciendo del todo a la hincha celeste.

PAOLO HURTADO

El peruano solamente participó en cuatro partidos en total con la camiseta de Unión Española. Sus lesiones le pasaron la cuenta al deportista de 31 años, quien reapareció en la canchas a mediados de mayo, pero ello no fue suficiente para que su relación con Unión Española se prolongue. Finalmente, el ex seleccionado peruano terminó yéndose a Alianza Lima, club donde tampoco pudo brillar.

JOSÉ MARÍA CARRASCO

El zaguero central y seleccionado boliviano llegó a la U para afianzar la zona defensiva, la cual había sufrido mucho durante los últimos cuatro años, pero luego de cinco meses donde los hinchas azules quedaron disconformes con su rendimiento, el propio jugador decidió rescindir su contrato y volver a Blooming, club dueño de su pase.

LUCAS MELANO

Lucas Melano llegó a la UC proveniente de Atlético Tucumán, pero el delantero rápidamente fue duramente resistido por los hinchas debido a su bajo rendimiento, lo que hizo que Ariel Holan tomara una determinación: no considerarlo para gran parte del Campeonato Nacional. El jugador terminó saliendo del elenco de la Franja Cruzada, en la cual solo disputó 8 encuentros.

HERNÁN GALÍNDEZ

Si bien Hernán Galindez comenzó como titular en el arco de Universidad de Chile, después de un semestre decidió abandonar al conjunto universitario, lo que generó el malestar de los hinchas del Romántico Viajero ¿Qué pasó? El portero acusó que su salida se debió a que quería estar en Ecuador para quedarse cerca de su selección y ser parte de la Copa del Mundo. Además, acusó hostigamiento por parte de cierta parcialidad de la fanaticada azul hacia su familia, por lo que fichó en Aucas