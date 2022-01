Tras la resolución de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de expulsar a Deportes Melipilla de la ANFP, los dirigentes del conjunto chileno no habían alzado la voz hasta ahora. Fue el propio Carlos Encinas, inversionista minotario de Los Potros, que salió al paso de las críticas que le han realizado en el último tiempo.

El actual entrenador de Lautaro de Buín conversó en exclusiva con Redgol acerca de los antecedentes que se tienen del club de la Región Metropolitana y de su confusa manera de actuar en el fútbol chileno.

"Sólo hablan de contratos extraños y yo reconozco, me equivoco. Pero se habla con mucha crueldad de las personas que tratan de hacer lo mejor por la actividad", comenzó diciendo.

Además, agregó que "un periodista pidió que me condenaran de por vida y no entiendo por qué: no he cometido ninguna falta como técnico y no me interesa ser dirigente. Era bien especial la petición del periodista".

"Si cometí errores en la temporada anterior, les pido disculpas a los afectados. Pero nadie ha hablado de dos ascensos con Lautaro y Melipilla, una permanencia con Melipilla en Primera y en Lautaro ahora dimos vuelta un inicio malo", complementó.

"Hay equipos que tienen facturas y compras de derechoss federativos... No sé si por esos derechos tributan, porque si tributaran, lo meterían todo en una misma liquidación de sueldo, No entiendo por qué hacen una diferencia", indicó el empresario.

"Pero resulta que en Lautaro fue un pecado horroroso y en los otros equipos está bien. Había jugadores que salieron de equipos grandes y ganaban 100 mil dólares, pero no sé si esos 100 mil dólares estaban en la liquidación de sueldo. Creo que no. Han sido muy duros con Lautaro y con Melipilla", sentenció.