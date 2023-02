Bruno Barticciotto anotó su gol soñado a su clásico rival, Universidad de Chile. Lógicamente, el delantero y goleador de Palestino sigue los pasos de su padre, Marcelo Pablo Barticciotto, quien estuvo en la galería de La Cisterna para ver cómo su retoño se deshizo sin problema de la zaga azul y marcó una tremenda conquista.

Bruno Barti, además, lo grita con todo y es lógico. Su padre gloria de Colo Colo y él formado en la UC, es lógico que aprovechara de sacar toda su furia y festejar el golazo que sirvió para hundir a los azules.

"Cuando me la tiran un poco despacio veo que me vienen a buscar. Intento meterme rápido para adentro y ahí empecé a fluir y por suerte me salió bien (...) Quise romper rápido con el primer toque, vi que estaban juntos y me salió, expresó.

Sobre su festejo con toda la rabia ante la U, Barti Junior dijo que: "Hay que hacerle goles a todos los equipos si se puede. Lo principal es no empezar perdiendo. Nos costó por ese lado, pero es el camino sumar victorias", añadió.

Además, Barticciotto sabe que el equipo de Palestino merecía mejor suerte en el torneo, ya que venía de dos partidos importantes por la Chilean Premier League.

"Feliz por el resultado. Creo que necesitábamos un triunfo para despegar. Habíamos tenido varias ocasiones en partidos anteriores y eso también es un tema. Hicimos buen partido", declaró.