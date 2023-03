Alexis Sánchez jugó en Cobreloa y Colo Colo en el fútbol chileno. Luego de ello, el Niño Maravilla empezó su camino en River Plate, Italia, España y ahora en Francia. Durante mucho tiempo, el delantero se vio ligado a la Universidad de Chile por su deseo personal y el de su familia, ya que varios son hinchas del Romántico Viajero. Sin embargo, ese sueño se va diluyendo y esfumando lentamente.

Alexis es claro en su deseo y lo que más le gustaría, de momento, es tener algo en su tierra, en su amada Tocopilla. Por lo menos, el actual artillero del Olympique de Marsella dejó en claro que en su mente está volver a casa en gloria y majestad. Al menos, ese es su sueño.

"Mi sueño es terminar en Tocopilla jugando en Tercera, Segunda y Primera División. Quiero terminar jugando en Tocopilla. Me gustaría, es un sueño que tengo, porque en el norte y en mi ciudad hay muchos que sueñan con ser un Alexis y lo veo en el día a día. Cuando viajo para allá y quiero estar relajado veo que en las canchas de fútbol, de tierra, hay muchos niños chicos que están jugando. Eso no se vive hoy en día y nadie los va a ver. Hay muchos valores", contó en TVN.

El tema competitivo es fundamental para Alexis Sánchez, quien deja en claro el fanatismo de su familia, aunque también es reticente a lo que se pueda venir en el país. "Mi familia es de la U y mi padre y algunos son de Colo Colo. Es un mix. No lo veo así jugar en Chile, porque a veces venir acá es un sacrificio. No me gustaría venir acá y estar de vacaciones. Quiero venir acá, demostrar y ganar como lo hice siempre en mi carrera. Y si se da, me gustaría estando bien físicamente, pero tampoco mucho tiempo", dijo.

Alexis Sánchez quiere estar en Tocopilla en el ocaso de su carrera (TVN)

Sánchez está claro que tiene el corazón azul por el lado de su familia, aunque también es profesional y en una declaración políticamente correcta dijo que podría jugar en cualquiera de los grandes.

"Me abro a todas las posibilidades, pero no puedo decir cuál. Puedo jugar en la U, Católica, Colo Colo, porque amo el fútbol", remató el Niño Maravilla.