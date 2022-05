El ex director técnico de Universidad Católica analizó el negro presente por el que atraviesa Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2022. Aseguró que Sebastián Miranda no es el nombre para el cargo, quiere un técnico 'grandote' y que la U viene hace rato en caída libre.

Universidad de Chile nuevamente está a los tumbos en el Campeonato Nacional 2022 después de la derrota ante Everton de Viña del Mar el fin de semana pasado. Los azules están coqueteando con el descenso y, con casi la mitad del torneo transcurrido, están a 4 unidades del último de la tabla.

Tras la salida de Santiago Escobar, Sebastián Miranda tuvo que hacerse cargo del equipo de manera interina mientras se encuentra a un DT ‘titular’ para la U. En lo que lleva, cosecha una victoria y una derrota.

Juvenal Olmos, ex director técnico y actualmente panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, echó por la borda la toma de decisiones que hacen en la U asegurando que “El Seba Miranda no es el encargado de reformatear y de reconstruir este proyecto, él lo tiene claro. Es un tipo mesurado y listo, ahí se acaba. Que una semana haga algo o la otra mejor o más mala, está dentro de los parámetros que hace un técnico interino que está dirigiendo la Sub 17 a cabros en formación y pasa arriba al fútbol profesional a disputar con lo que tiene”.

La U sumó un nuevo tropiezo ante Everton la semana pasada. | Foto :Agencia UNO

“Yo de eso no me salgo, no aplaudí el partido pasado y no lo critico en esto porque no es el soldado encargado de esto. El tipo que tiene que venir a la U tiene que ser un técnico grande, con espalda, experiencia y con tres buenos refuerzos amarrados a su contrato. Esta cuestión de que, si contrata porque ‘estoy apurado y feliz de ir a la U’, no”, complementó Juvenal.

Olmos no quiere que cualquier DT llegue a la U y graficó lo que él cree deberían ser sus exigencias: “No puede ser un técnico que esté desesperado por venir a dirigir a la U, tiene que ser un tipo que diga ‘perfecto, dirijo a la U, pero fírmeme acá que yo vengo con tres refuerzos. Estos refuerzos son este, este y este y el costo va salir tanto, ¿estamos de acuerdo?’”.

En el cierre, Juvenal fue durísimo con el presente universitario, asegurando que “Tiene una inestabilidad sostenida en el tiempo, no es cosa de que el Seba Miranda le apunte con un cambio, Palacios se pase a dos y nos olvidamos de todo, no, está sangrando hace rato, viene cayéndose a pedazos. Esta es pega para un técnico grandote”, cerró.