Ex jugador y entrenador de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, hizo un lapidario análisis del presente que viven los ahora dirigidos por Sebastián Miranda en el Campeonato Nacional 2022 asegurando que están más cerca de pelear el descenso que el torneo.

Universidad de Chile está repitiendo los fantasmas de 2021, en donde malas decisiones dirigenciales y futbolísticas llevaron a que el conjunto azul estuviera a cinco minutos de bajar por segunda vez en su rica historia a la segunda categoría del fútbol chileno.

Este 2022 no ha sido muy distinto y el proyecto comandado por Luis Roggiero que tenía a Santiago Escobar a la cabeza del primer equipo, se derrumbó y ahora tendrán que apelar a la mano de Sebastián Miranda, técnico de la Sub 17, para que saque al equipo a flote mientras se encuentra un estratega que se haga cargo del plantel de honor.

Víctor Hugo Castañeda, histórico ex jugador y entrenador de los azules, fue uno más de los renombrados ex jugadores azules que alzó la voz por el pésimo momento que atraviesa, en donde no ve con buenos ojos el futuro.

En conversación con Al Aire Libre de Radio Cooperativa, Castañeda dijo que “Escucho de repente declaraciones de protagonistas que si ganamos dos partidos seguidos nos metemos en la pelea… viejo, estás a dos puntos del último, o sea eres el tercer equipo más malo de la competencia”.

La U viene de una estrepitosa caída ante Audax Italiano. | Foto: Agencia UNO

“No estamos para pelear el campeonato, estamos para evitar el descenso. Así como está la situación no está para tirar tacos, hacer una rabona, acá hay que ponerse el overol y solucionar los problemas”, complementó.

“La U se tiene que armar defensivamente y desde ahí sumar puntos, y convencer a los jugadores de la situación. Si no estás en la misma sintonía no será fácil salir de esta espiral negativa, vamos a sacarnos las caretas y decir ‘viejo, estamos peleando el descenso”, sentenció.

Universidad de Chile tendrá este sábado una nueva oportunidad de lavar heridas y reencontrarse con sus hinchas cuando reciba a un Deportes La Serena que quiere darle el golpe de gracia a los azules y hundirlos en la parte baja del Campeonato Nacional 2022.