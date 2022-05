Siguen los mensajes de felicitaciones por parte de jugadores, ex jugadores y hinchas para la Universidad de Chile, quien festeja este martes el aniversario 95 de su historia, la cual ha sabido de triunfos, derrotas, títulos importantes y un descenso en los últimos años.

Uno de los saludos que llamó la atención de los hinchas azules fue el de Pedro Morales. El ex Pokegol es un hincha reconocido de la U pero su paso por Colo Colo no causó mucha gracia en los hinchas del Romántico Viajero.

Hay que destacar que en una entrevista en el 2020 con La Tercera, Morales reveló que "intenté llegar a la U el día previo a los exámenes médicos en Colo Colo, pero no se pudo" y luego destacó que "no me arrepiento para nada. Estoy muy agradecido de haber podido jugar en Colo Colo y del cariño de la gente".

Lo cierto es que Morales utilizó su cuenta de Instagram para recordar el nuevo aniversario del club de sus amores, acompañado de un video del gol de gran factura que le convirtió en el empate 1-1 ante Nacional de Uruguay.

Morales fue un futbolista con bastante experiencia en el fútbol chileno | Foto: Agencia Uno

"Feliz aniversario mi Universidad de Chile querida . Lo más lindo haber sido parte de ustedes", manifestó Morales.

Recordar que el nacido en Hualpén vistió la camiseta de Colo Colo durante una temporada, luego de rescindir su contrato con el Vancouver Whitecaps, donde disputó 7 partidos, anotó 1 gol y dio 1 asistencia.