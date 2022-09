La situación lamentable que fue protagonizada por parte de los hinchas de la Universidad Católica en el duelo por Copa Chile entre los ‘Cruzados’ y la Universidad de Chile, tuvo como gran damnificado al jugador de los ‘Azules’, Martín Parra, quien fue impactado de cerca por bombas de estruendo, los cuales le dejaron problemas auditivos, en lo que fue un hecho que rozó la tragedia.

Por aquello, en esta jornada el presidente de nuestro país, Gabriel Boric tuvo palabras para lo que fue este grave incidente dentro del marco IX Encuentro anual del Comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), señalando su completo repudio por esta situación, a la cual llamó a no normalizar.

“Inaceptable, porque alguien de la barra de la Católica tiró fuegos artificiales que casi hieren al arquero. Entonces, este tipo de actitudes no las podemos naturalizar”, partió señalando Boric.

Ante aquello, el mandamás detalló de que este tipo de situaciones deben tener un fin y dentro de su plan de gobierno una de las aristas a reforzar es el tema de la seguridad, el cual buscará formar un método que sea efectivo para frenar los hechos delictuales.

Martín Parra fue afectado en dicho encuentro | Foto: Agencia Uno

“No basta solo la condena moral, porque muchas veces también hay una suerte de fiesta de quién condena primero y quién interpela al otro para que condene más. Tengan claro de que en eso estamos en la misma línea y tenemos que actuar. Y por eso hemos puesto el centro de nuestras prioridades del presupuesto en materia de seguridad”, profundizó.

Finalmente, Boric apuntó a que, ante este tipo de actos, como lo es la violencia que existe dentro de los estadios, no pueden seguir minimizándose y avisa tajantemente que acabará con este tipo de situaciones, acabando con quienes protagonizan estas acciones indebidas

“No podemos tener tolerancia frente a este tipo de actos y no puede haber impunidad. Quiero que sepan que acá no hay dos discursos, no hay doble estándar, acá hay un solo estándar. A quienes realicen actividades delictuales disfrazados de lo que sea, me da lo mismo, los vamos a perseguir”, finiquitó.