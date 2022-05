Para la última jornada de la primera rueda en el Campeonato Nacional, hay un partido que sin duda se robará todas las miradas. Colo Colo y Ñublense se verán las caras en el Estadio Monumental, en lo que será un duelo clave por la cima del torneo.

Ya pensando en dicho partido, en esta jornada el estratega del conjunto de Chillán Jaime García habló con Radio ADN y tuvo palabras para lo que será este crucial encuentro que los medirá ante el Cacique.

“Será un partido difícil, vamos a jugar con uno de los mejores equipos. La forma no se va a perder, pero hay que tomar algunos resguardos”, inició expresando García.

Tras la gran campaña que han sostenido los Diablos Rojos durante esta temporada, el DT del conjunto del sur se refirió a la sorpresiva situación que se encuentran de pelear el campeonato, a la cual fue muy claro en responder sobre posibles refuerzos finalizada la primera rueda para poder afrontar la última etapa del torneo.

Ñublense ha sido la revelación de este torneo | Foto: Agencia Uno

“Con lo que he tenido estoy contento, no hablo de refuerzos porque sería una falta de respeto con los jugadores que se han sacado la cresta por un objetivo. La convicción está pese al plantel corto. El presupuesto y dónde estoy parado lo tengo claro, las cartas que me voy a jugar quizás no serán tres, será uno. Es complejo buscar refuerzos. Depende de lo económico”, aseveró en Radio ADN.

Para concluir, García dio a conocer sus principales cualidades como DT, en donde dejo claro que no le gusta ser un entrenador estructurado y señaló que es cercano a sus dirigidos, los cuales son conscientes de las reglas que él pone.

“Al dirigir, yo soy el mismo como persona, no cambio, soy divertido, loco, cuando hay que guapear yo guapeo, las cosas se dicen en el momento, trato de no ser estructurado porque el jugador necesita libertades, me gusta que el jugador se divierta y entrene contento. Cuando debo poner reglas, ellos las tienen claras, saben hasta dónde es la línea conmigo y trato de que nadie esté por sobre el equipo, ni yo”, cerró.