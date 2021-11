El técnico del cuadro porteño no se guardó nada por el duelo suspendido contra los albos.

Colo Colo y Santiago Wanderers tienen un duelo pendiente por la Fecha 30 del Campeonato Nacional. El compromiso se debió jugar este pasado martes, pero la crisis sanitaria en el Cacique obligó a que la ANFP suspendiera y reprogramara el duelo por 'fuerza mayor', ya que los albos contaban con solo cinco jugadores para enfrentar a los caturros. Una postergación que no cayó muy bien en la quinta región.

Emiliano Astorga, técnico del elenco porteño, manifestó su disconformidad en conferencia de prensa por esta situación. "No estoy muy contento, porque las fechas hay que respetarlas, independiente de lo que haya pasado. En ese sentido cometieron una falta, porque están contagiados y se tuvo que suspender la fecha. Entonces, encima ahora nos tiran el partido el sábado y contra Curicó jugamos el próximo martes, prácticamente tenemos menos descanso que ellos”, explicó.

Por último, el entrenador siente que el equipo de Valparaíso ha sido desfavorecido con todo lo ocurrido. "Lo que sentimos y yo en particular, es que nos están perjudicando. Primero, no se juega en el día que corresponde. Segundo, esperan a Colo Colo que haga la cuarentena y le dan días para que se recupere y puedan entrenar; le buscan el día ideal para ellos y al final nos perjudican a nosotros por el hecho de que no vamos a tener recuperación", cerró.

El duelo entre albos y porteños está programado para este sábado 6 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.