El próximo viernes arranca la Primera División del fútbol chileno. La U no contará con el volante argentino para su estreno ante Huachipato. Además, varios exjugadores del cuadro azul y de Colo Colo no verán acción.

La Chilean Premier League arrancará con su primera fecha el próximo viernes. Magallanes y O'Higgins darán el vamos al Campeonato Chileno de Primera División el 20 de enero en el Estadio Municipal de San Bernardo. Además, la Universidad de Chile, Colo Colo, Ñublense y Palestino, entre otros, perderán a varias de sus figuras para el estreno del torneo.

La figura insigne que no estará es Emmanuel Ojeda. El argentino, quien fue titular en varios amistosos de la U de Mauricio Pellegrino, se perderá el partido ante Huachipato del próximo lunes 23 de enero. El transandino, según el listado que entregó la ANFP, arrastra una fecha de castigo.

En el caso de Colo Colo, el equipo tiene varias bajas. Esteban Pavez también estaba en capilla desde 2022 y se perderá el juego contra Copiapó al igual que Emiliano Amor, quien, en todo caso, no podrá jugar por una lesión. A ellos se suma Leo Gil tras ver la roja en la Supercopa.

En tanto, el experimentado Albert Acevedo no estará en el primer juego del Maga al igual que el capitán César Cortés y Fernando Piñeiro, mientras que el también el exjugador de la U, Pablo Aránguiz, tampoco podrá estar en el compromiso de Ñublense ante la Unión Española, ya que tiene una sanción pendiente de un partido.

Pedro Emmanuel Ojeda no será de la partida en la U por sanción (Agencia Uno)

En Curicó, el también ex U. De Chile, Mario Sandoval, está fuera por un duelo y Carlos Labrín igual no jugará en Audax Italiano. El exjugador de Colo Colo, Benjamín Berrios no estará con Everton y Gonzalo Montes se pierde también el partido ante la U con los colores de Huachipato.

Otro ex U, Camilo Moya, quedó fuera del estreno frente a la Academia y Agustín Farías no podrá apañar al Vitamina Sánchez en Palestino al igual que Brayan Véjar.

Copíapó no tiene a varios jugadores clave en su andamiaje ante Colo Colo. David Tati, Marco Medel, Jorge Luna y Juan Jaime no podrán ser parte del histórico partido ante el Cacique, que marcará la ruta del León de Atacama.