La Universidad de Chile ha tenido un estreno positivo en lo que ha sido este segundo semestre de cara a los resultados, en donde los Azules han conseguido sortear su llave en la Copa Chile ante General Velásquez y vencieron a Unión La Calera en el inició de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Uno de los refuerzos del conjunto Laico para esta temporada fue el volante argentino, Emmanuel Ojeda, quien en esta jornada conversó con Radio ADN y se refirió a lo que han sido sus primeros partidos defendiendo la camiseta del Romántico Viajero, en especial el duelo ante los Cementeros.

“Me vengo sintiendo bien, el equipo me trató bien desde el primer minuto y me sentí cómodo en el club. Por momentos el rival nos incomodó y sobre todo con un jugador de más, pero nos acomodamos bien”, partió expresando Ojeda.

Hablando más sobre su desempeño dentro del campo de juego, el ex mediocampista de Rosario Central señaló que se sintió bastante cómodo en el lugar que lo ha posicionado su estratega Diego López y comenta lo fundamental que ha sido Mauricio Morales, con quien realiza su tándem en el medio terreno.

Emmanuel Ojeda habla de sus primeros partidos con la U | Foto: U. de Chile

“Me sentí cómodo en el doble 6, me permite por momentos ir para adelante. Jugando sólo de volante central tengo que cuidar más la espalda. Me da oxígeno Mauricio Morales, sobre todo cuando no llego en algunos cruces”, señaló a Radio ADN.

ver también Castec le cae con todo a Mendoza por ningunear la Sudamericana de la U

Finalmente, Ojeda tuvo palabras para lo que será el Superclásico del fútbol chileno, el cual está estipulado para finales de mes, en dónde dejó en claro que ya está en su mente disputar dicho encuentro y que espera sostener su racha positiva en este tipo de duelos como lo hizo en Argentina.

“Jugué cuatro clásicos en Rosario y sólo perdí uno. Son partidos especiales, ya lo tengo metido en la cabeza. Son clásicos pasionales, venimos con esa experiencia, como Nery Domínguez en Racing”, cerró.