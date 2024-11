Jugador argentino de la U no quiere rendirse y pide una revancha: "Quiero quedarme"

Universidad de Chile se consagró como el nuevo monarca de la Copa Chile tras derrotar por 1 a 0 a Ñublense de Chillán, en el Estadio Nacional, y ahora los azules ya piensan en el próximo año.

Durante las próximas semanas, el técnico Gustavo Álvarez y el gerente deportivo Manuel Mayo realizarán un análisis exhaustivo del actual plantel y verán la conformación del plantel de cara a la temporada 2025.

Uno de los que podría llegar a salir del Romántico Viajero es el argentino Emmanuel Ojeda, que tuvo que luchar durante todo el año para volver a las citaciones del Chuncho.

Emmanuel Ojeda quiere pelear un puesto en la Universidad de Chile

El propio Ojeda a la salida del Centro Deportivo Azul le reveló a los medios de comunicación cómo le doblegó la mano al destino y terminó siendo titular en el último partido del año para la U.

“En lo personal no arrancó muy bien el semestre pero terminamos revirtiendo la situación, terminamos jugando y coronándolo con el título. Fue compleja la situación porque me tocó estar casi afuera del plantel pero con el apoyo de mis compañeros, el cuerpo técnico me fue dando la posibilidad de meterme nuevamente en el equipo y por suerte terminamos jugando”, indicó.

Emmanuel Ojeda y Lucas Assadi celebran con el trofeo de la Copa Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

Además, el ex Rosario Central se mostró con ganas con poder permanecer en el elenco estudiantil para poder ser una alternativa para la Copa Libertadores.

“Todavía tengo contrato así que esperamos a la vuelta cómo se da el mercado de pases pero la idea es seguir acá. Quiero quedarme en la U”, sentenció Ojeda.

¿Qué se le viene a la Universidad de Chile?

Universidad de Chile disputará la Supercopa 2025 frente a Colo Colo, compromiso que aún no tiene estadio definido. La única certeza es que se disputará el 25 o 26 de enero, una semana antes del inicio del Campeonato Nacional 2025.