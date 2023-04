Entrenador de Cobresal reconoce que figura de la selección chilena ya tiene nuevo club: "Ya es jugador de la U, no puedo hablar más de él"

El sábado 1 de abril Bolavip informó el movimiento hecho por Universidad de Chile para ganarle a Colo Colo y Universidad Católica un diamante en bruto que tenía Cobresal en sus filas: Ignacio Vásquez.

El volante de 17 años se ha dado a conocer esta semana en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Ecuador y con la 10 en la espalda ha sido una de las figuras del combinado que dirige Hernán Caputto.

Pese a que ni Cobresal, ni la U se han pronunciado al respecto, fue el mismísimo entrenador del cuadro minero el que reconoce que el volante ya pertenece al cuadro azul.

"Es un muy buen jugador, pero ya es jugador de la U, así que no puedo hablar más de él", indicó Gustavo Huerta en conversación con LUN.

Gustavo Huerta reconoce que Ignacio Vásquez ya es de Universidad de Chile (Comunicaciones ANFP)

¿Por qué no hicieron debutar al talentoso volante antes de venderlo? El estratega cuenta que "yo lo invité varias veces a entrenar a través de nuestra gerencia, pero al parecer sus padres nunca accedieron".

Huerta además agrega que "a veces invitamos a los chicos a las pretemporadas, 15 días, para que conozcan acá. No tengo acceso a verlo en los partidos (tienen sede en Santiago), sólo lo he visto en la selección no más".