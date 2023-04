Juan Cristóbal Guarello le da en el suelo a Pablo Milad tras el fracaso de la Selección Sub 17: "No existe"

La selección chilena Sub 17 perdió toda opción matemática de clasificar al mundial de la categoría, en un hexagonal final que ha sido paupérrimo en lo que ha rendimiento se refiere, donde ni siquiera han anotado un solo gol a falta de un partido.

Desde luego, todos los dardos apuntan a la pobre gestión de Pablo Milad como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y de la Federación de Fútbol de Chile, por los pobres resultados de todas las selecciones en sus diversas categorías, salvo la clasificación de la Sub 17 femenina a la Copa del Mundo de la India en 2022.

Es por eso, que durante estos días, las críticas caen sin piedad hacia el dirigente de la Región del Maule por estos momentos de nuestro balompié. Es más, en la noche del viernes, en el programa "Más que Fútbol" de DSports, Juan Cristóbal Guarello no tuvo inconveniente para repasar a Milad y hacerlo responsable de lo que ocurre en la actividad.

"Milad es una vergüenza, solo aparece para dar buenas noticias. Que alguna vez cuente todo el proceso de las selecciones menores. Nadie dirige nada, la ANFP no existe", señaló Guarello sin pelos en la lengua.

Guarello y la violencia en el fútbol

Sin duda, otra temática que centró la atención durante estos días, fueron los tristes sucesos ocurridos en el Estadio Monumental durante el encuentro de Copa Libertadores entre Colo Colo y Monagas de Venezuela, donde el triunfo de los albos fue eclipsado por los fuertes altercados ocurridos en la tribuna cordillera entre los hinchas.

Guarello, quien también sigue muy de cerca la temática de la violencia en los estadios, no escondió su malestar respecto a estos hechos y responsabilizó a la dirigencia de Blanco Y Negro por querer bajar el perfil a esta situación.

"Después de lo del miércoles en el Monumental... para qué estamos con cosas, la gente del club sabe quienes son, pero no aplican las prohibiciones, tal vez no quieren meterse en líos. En Colo Colo se está trabajando mal en seguridad", respondió el periodista.

Además, el comunicador de Radio Agricultura y Canal 13 sentenció que lo que ocurre es una señal de la pobre sociedad que existe en el país donde el miedo está ganando. "Si no empezamos a meter presos a los que corresponde... El fútbol chileno se está muriendo, no va la gente al estadio, nos golean en todos lados, no clasificamos, no sacamos jugadores jóvenes. El fútbol es un espejo de la realidad, que sucio nos vemos", recalcó.

La trifulca que se armó en el sector cordillera en la noche de Copa Libertadores (Photosport )

A su vez, Guarello no dudó en culpar a quienes realmente pueden detener esta situación y que no lo hacen sabiendo que saben quiénes son. "Nadie quiere arreglar este problema, ni el gobierno, los clubes , carabineros ni la ANFP. Esto se arregla poniendo las querellas con nombre y apellido, que se vayan a la cárcel. A menos que no se haga eso, esto no se va a arreglar", detalló el ex Tenor.

"El estadio se convirtió en un reñidero. Un lugar donde grupos quieren mandar en un sector, se agarran a golpes y al final lo que ocurre sobe la cancha no les importa nada. Lo primero es poner las querellas con nombre y apellido, ustedes saben quienes son", cerró Guarello en DSports.