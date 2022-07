El ex jugador del Cacique y hoy comentarista, Jorge Valdivia dejó sus impresiones sobre el partido entre la Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional

Colo Colo mantuvo su buena racha en los Superclásicos y en esta jornada venció por 3-1 a la Universidad de Chile en el Estadio Fiscal de Talca por la vigésima fecha del torneo nacional, donde se mantiene firme en la cima.

Finalizado el encuentro, el ex jugador de los Albos y hoy comentarista, Jorge Valdivia dejó las impresiones de este partido en Radio ADN, en donde partió señalando sobre la situación que viven los Azules en esta clase de encuentros, algo que lo impresiona.

“Es increíble, extraño lo que le pasa a la U. Juegue bien, más o menos o mal, que cuando obviamente tiene más chances de perder, pero estaba haciendo un buen partido, sus jugadores estaban concentradísimos, estaban doblegando muchas veces a los jugadores de Colo Colo, pero terminaron igual perdiendo”, partió señalando Valdivia.

En el desglose del partido, el Mago señaló que tras la igualdad que dejó la primera fracción del encuentro, en el segundo tiempo Colo Colo se mostró con más personalidad y ganas de quedarse con los tres puntos, algo que no encontró en los locales.

Colo Colo es sólido líder del torneo | Foto: Guillermo Salazar

“En el segundo tiempo el partido ya se decidió, es por la actitud y reacción, ya no tenían las mismas ganas (En la U) o no se veía la misma concentración y no se veía la misma intensidad. Colo Colo era al revés, quería más y buscaba más, esa es la diferencia”, apuntó en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia solo tuvo elogios para la gran calidad que tiene el atacante del Cacique, Juan Martín Lucero, a quien considera que marca diferencias en estos encuentros y volvió apuntar a la rareza que mostró la U dentro de este partido.

“Cuando tienes a un jugador como Lucero, que aprovecha bien los espacios, se sabe mover y aprovecha cada ocasión de gol que tiene, a pesar de que erró una, pero es humano puede errar. Colo Colo a la larga termina ganando un partido que se justifica en el marcador. Lo de la U es raro, estaba haciendo un buen partido, pero al final Colo Colo lo termina ganando y pareciera que fuera desde el minuto uno”, cerró.