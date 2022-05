Esposa de Gary Medel explica el por qué no viene a Chile: "A uno no le gusta ir a sitios donde no fue feliz"

Gary Medel se encuentra en Chile preparando la gira de la Selección Chilena por Asia al mando de Eduardo Berizzo. El Pitbull arribó hace algunos días a nuestros país, donde se le vio a través de redes sociales junto a su familia, especialmente con sus hijos gemelos.

Pero mientras el referente de La Roja está en suelo nacional, su esposa Cristina Morales, está de vacaciones junto a sus pequeños hijos y quiso compartir un tiempo con los miles de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

La española organizó un espacio para que dichos seguidores le realizarán algunas preguntas y ella les respondiera. Una de las interrogantes fue apuntada a por qué no acompaña a Medel a nuestro país.

Ante aquella consulta, Morales respondió. "¿La verdad? Difícil. A uno no le gusta ir a sitios donde no fue feliz. Yo tuve malas experiencias las veces que estuve, entonces no me motivo a ir", confesó la periodista.