Chile se prepara para un nuevo Plebisicto donde este domingo tendrá que aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución Política. Si retrocedemos 34 años, el país debía votar por sí o por no para la continuidad del régimen de Augusto Pinochet y en aquel entonces así marchaba la tabla de posiciones de la Primera División.

Este domingo 4 de septiembre, Chile debe acudir a las urnas para votar si aprueba o no la propuesta de una Nueva Constitución Política redactada por 154 convencionales.

Desde luego es un instante importante para el futuro político y social del país y nadie se puede restar, por lo que la atención máxima se centrará en esa jornada electoral.

Es por eso, que el fútbol se encuentra suspendido por este fin de semana y no habrá competencia, que se retomará a mitad de la próxima con importantes duelos correspondientes a la jornada 24 de la competencia.

No obstante, hace 34 años, el país también enfrentaba un decisivo momento y que se debía definir también en las urnas. Había que ir a votar en un nuevo Plebiscito relacionado con que si seguía o no el regimen autoritario de Augusto Pinochet por ocho años más. El Sí y el No eran los términos usados por esos días.

Pero también había fútbol y la competencia se detuvo en la fecha 13, precisamente por la jornada de elecciones. Era la época en la cual se otorgaban dos puntos al equipo que ganaba un partido y aquí mostraremos que - sorprendentemente - era un torneo donde predominaban otros equipos y los llamados grandes, la estaban pasando muy mal.

Colo Colo por ejemplo, era el colista con 8 puntos, Universidad de Chile compartía el antepenúltimo lugar con Deportes Valdivia con diez unidades (mismo puesto que en la actualidad), Universidad Católica estaba de la medianía hacia abajo y Deportes Concepción era el único puntero.

Este era el voto del Plebiscito de 1988 (Archivo)

Así marchaba la tabla previo al Plebiscito del '88.



1º Deportes Concepción 19 puntos

2º Cobreloa y Deportes La Serena 17 puntos

4º Cobresal y Huachipato 16 puntos

6º Naval 15 puntos

7º Fernández Vial 14 puntos

8º U. Española y Everton 12 puntos

10º U.Católica, Deportes Iquique y Palestino 11 puntos

13º U.de Chile y Deportes Valdivia 10 puntos

15º O'Higgins 9 puntos

16º Colo Colo 8 puntos

ver también Joan Cruz no está para nada ultrasolo en Colo Colo y deslizó su amistad con el Pailita

Finalmenteclasificando a Copa Libertadores,y finalizó en noveno lugar, mientras que