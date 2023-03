Dentro de lo que fue el desabrido empate que protagonizaron Colo Colo y Universidad de Chile en el Superclásico 193 disputado en el Estadio Monumental, las acciones importantes de gol no fueron la que se robaron las miradas y un momento en particular en el cierre del partido fue el que se llevó toda la atención

El conflicto que protagonizaron el joven atacante de Colo Colo, Jordhy Thompson y el defensor de la U, Matías Zaldivia fue el que desató un momento de tensión en la parte final del Superclásico, en donde entre empujones y palabreos, ambos jugadores buscaban imponerse en este pleito, el cual caldeó el ambiente dentro y fuera de la cancha.

Las imágenes que dejó TNT Sports ante esta situación fueron claras, en donde Matías Zaldivia en un principio defendió al portero de la U, Cristóbal Campos, tras el ninguneo de los jugadores de Colo Colo, en donde principalmente Esteban Pavez se acercó a él para levantarlo, ya que no le creía sus problemas físicos, los cuales tenían en el piso al portero ‘Azul’.

Zaldivia sacó de un empujón al capitán de Colo Colo y esto fue captado por Thompson, quien se acercó al ex defensor del ‘Cacique’ y le recriminó su actuar, momento clave en el que comenzaron ambos a palabrearse.

Zaldivia y Thompson casi se van a las manos | Foto: Captura

Las cámaras captaron algunas de las palabras que le dejó Matías Zaldivia a su ex compañero, en la que tras algunos gestos que se estuvieron dedicando, el defensor nacionalizado chileno se las cantó claritas con sus palabras.

“Que te pasa, ¿estás jugando para la gente?... ¿estás jugando para la gente?... bobo, vamos para allá (apuntando afuera de la cancha)”, fue lo que dijo el zaguero.

Luego de esto, Thompson no se achicó para nada y siguió el palabreo (el cual no fue captado por las cámaras de TNT Sports), acto que siguió alterando el ánimo del hoy zaguero de la U, quien explotó y le dejó sus últimas palabrotas antes de ser separado por sus ex compañeros.

“Andá a jugar pendejo… cagón, te voy a ir buscar en la salida”, fue lo que expresó el hoy defensor de la U a Thompson antes de finalizar su conflicto.

Finalizado el encuentro, Zaldivia aclaró ante los medios que este episodio junto a Thompson fue algo del partido y que aquello quedo ahí, cerrando es esta forma uno de los pocos capítulos que dejó este Superclásico.