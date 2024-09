Jordhy Thompson de a poco vuelve a tener continuidad en el FC Orenburg de la Liga Premier de Rusia, luego de una rebelde lesión muscular que lo privó de los primeros ocho partidos de la nueva temporada. El ex Colo Colo tiene hambre y quiere dejar atrás las polémicas.

Este lunes en conversación con AS Chile se refirió a su presente y los cambios que ha hecho para enfocarse cien por ciento en lo deportivo, para así poder entrar en el radar de la Selección Chilena.

“Puedo dar mucho más de lo que demostré en Colo Colo. Mi paso por el club tuvo pocos partidos, pero fue muy bueno. Ahora he venido con poca continuidad, porque estaba lesionado, así que debo volver a ganarme la titularidad. Estoy contento, entrenando bien y haciendo las cosas para poder estar en la Selección, que es lo que más quiero”, comenzó diciendo.

“Aunque en Colo Colo entrenaba bien, siento que acá le he tomado el peso a lo que es ser jugador profesional. Hay que serlo las 24 horas del día y en toda la carrera. Ahora, por ejemplo, volví de Chile con sobrepeso y eso hay que decirlo, porque uno tiene que contar las buenas y las malas. Ahora estoy poniéndome en el peso ideal, yendo al gimnasio, y me he sentido súper cómodo con esta vida. Estoy tratando de ser profesional, porque puedo dar mucho más. Y quién sabe si el día de mañana puedo estar representando al país, que es uno de mis sueños”, agregó.

El gran sueño de Jordhy Thompson

En la misma línea, el atacante de 20 años profundizó en este deseo por vestir la camiseta de La Roja y entregarle algo distinto al combinado nacional que dirige Ricardo Gareca.

“Es mi sueño estar ahí. No es por nada, pero yo soy un jugador habilidoso. Entonces, siento que algo podría hacer en la Selección. O por lo menos intentar algo. Voy a seguir trabajando para poder estar en la Selección. Estoy motivado y a la vez tranquilo, porque si uno hace las cosas bien y demuestra esto en la cancha, la oportunidad va a llegar sí o sí”, completó.

Jordhy Thompson hace méritos para ser titular en el FC Orenburg.

Jordhy Thompson se decide entre Chile y Ecuador

Respecto a su deseo por defender a La Roja, Thompson descartó la idea de jugar por Ecuador, ya que estaba la posibilidad de ser nacionalizado por La Tri, considerando que su madre es nacida en la mitad del mundo.

“No, es Chile sí o sí. Sí, descartado (la opción de Ecuador). Chile Chile, por ley”, respondió el Niño Joya tranquilizando las pretenciones del público nacional.