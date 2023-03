Una emotiva jornada se vivió el sábado 25 de marzo en el Estadio Monumental, ya que el ídolo y goleador Esteban Paredes se retiró del fútbol profesional ante cerca de 40 mil personas que fueron a su despedida.

A partir del 'cuelgue de botines' que realizó el ex capitán de los Albos, aún es una incógnita de lo que será el futuro de Paredes, sobre si seguirá ligado al fútbol ya sea en una faceta formativa o dirigencial. Pero el Tanque esta semana quiso probar una nueva discplina distinta al deporte en el que triunfó en Chile.

Se trata del golf, deporte que esta semana vive un importante evento en Santiago con el Astara Chile Classic, torneo que se realiza en el Prince of Wales Country Club de la comuna de La Reina. Esteban Paredes llegó al lanzamiento del evento junto a otras figuras como Claudio Borghi, José María Buljubasich, Víctor Hugo Castañeda, entre otros.

En la actividad el goleador mostró sus dotes en este deporte, y confesó que es una de sus pasiones: "Me encanta el golf. Por mí lo jugaría todos los días, pero hay otras cosas que hacer. Ahora tengo que ponerme a trabajar".

Paredes entregó algunas revelaciones sobre su afición al golf | Foto: Astara Chile Classic

"Comencé a jugar en 2012. Me llevó el kinesiólogo de Colo Colo, Wilson Ferrada, y me gustó desde el primer momento. Después me fui a México a jugar por el Atlante, vivía en Cancún, pero tenía que ir a jugar solo y era más fome que bailar con la hermana", agregó el ex futbolista.

También se dio el tiempo de promover no solo el evento, sino que el deporte del golf en Chile: "Creo que el golf es un deporte que puede integrarse en todos los sectores y dejar de tener esa fama de ser de elite. En este país tenemos grandes talentos, en el fútbol, en el tenis y también en el golf. La idea es descubrirlos y trabajarlos", cerró.