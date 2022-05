El ex Universidad de Chile en la década de los 90 analizó el compromiso en que los azules derrotaron a Deportes La Serena por el Campeonato Nacional 2022, pidiendo cautela con el interino Sebastián Miranda, alabando el compromiso y fustigando a los mala leche que amenazaron a Hernán Galíndez.

Ex Universidad de Chile, Franz Arancibia, pide cautela con Sebastián Miranda en el banco azul: "Está recién en su primer partido"

Universidad de Chile lavó heridas en la tarde de día sábado en el Estadio Santa Laura, en donde derrotó en un duro compromiso a Deportes La Serena por 2-0 y, de esa manera, tomando aire en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda no hizo un buen primer tiempo, pero en la segunda fracción levantó la cabeza y con más empuje que buen fútbol, pudo quedarse con los tres puntos y respirar un poco más tranquilo.

Uno que quiso atender el llamado en exclusiva de Bolavip fue Franz Arancibia, ex jugador de Universidad de Chile en la década de los 90 quien analizó el compromiso y pidió cautela por la situación de Miranda en los azules.

“Grité los dos goles y podrían haber sido más, pero siempre he dicho que tienen que jugar más jugadores de la cantera, esos tienen hambre”, dijo el ‘hijo del viento’ en primera instancia.

La U lavó heridas en Santa Laura ante La Serena. | Foto:Agencia UNO

Sobre el interino de los azules, Sebastián Miranda, aseguró que “Está recién en el primer partido y no es para llegar y decir ‘pedazo de técnico’, pero lo hizo bien, jugaron muy buen cada uno en sus puestos, hicieron lo que tenían que hacer, espectacular”.

“Cuando debuta el técnico por lo general sale con un triunfo, eso es obvio, pero yo digo que hay que darle más partidos porque recién está empezando, es un cabro. A veces hay jugadores más avezados que él en la cancha. Hay que darle 4-5 partidos más y ahí te digo si tiene dedos para el piano o no”, complementó.

Arancibia cree que una de las claves del triunfo azul pasó por “El juego colectivo, no se quebraron las líneas en el medio, atacaban en bloque, defendían en bloque, corrían todas las pelotas, no daban ninguna por perdida, el arquero andaba clarito, los que arrancaron y entraron desde la banca lo hicieron bien, no hubo ningún vacío”.

En el cierre, el ex jugador no quiso dejar pasar la reprochable actitud de algunos supuestos hinchas de Universidad de Chile quienes amenazaron a Hernán Galíndez en la previa, diciendo que “Eso es de delincuentes y, quizás me voy a pasar para el otro lado, pero son hasta terroristas”, concluyó.