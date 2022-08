Variadas reacciones generó el comentario de José Luis Villanueva la noche del sábado en el acto del cierre del Estadio San Carlos de Apoquindo. El ex Beckham chileno señaló que no todos los equipos tienen estadio en clara alusión a Universidad de Chile. Dichos molestaron a un ex atacante azul.

Ex jugador de Universidad de Chile responde a la ninguneada de José Luis Villanueva por no tener estadio: "Tiene que sacarse la camiseta, es un futbolista retirado y esas palabras crean odiosidad"

Era una linda fiesta de cierre de San Carlos de Apoquindo y a pesar que los hinchas de la Universidad Católica obligaron al juez Cristian Garay a suspender anticipádamente el final del partido, la familia cruzada que se quedó hasta el final pudo disfrutar de los últimos minutos del - ahora - viejo estadio.

Pero fue José Luis Villanueva quien mientras animaba junto a Fran García Huidobro lanzó un comentario que claramente iba destinado hacia la Universidad de Chile por no contar con un estadio propio.

"Aquí vamos a tocar la oreja un poquitito. Es muy difícil tener estadio, hay que equipos que no han tenido y probablemente no vayan a tener. Nosotros tenemos, tuvimos y tendremos", fueron las palabras del ahora comentarista deportivo.

Pero no todo quedó ahí, ya que estos dichos no cayeron muy bien en el mundo ligado a la U. Uno de los más molestos fue Marco Olea. El ex atacante azul, campeón en el Apertura 2004 a través de su cuenta en Twitter expresó el siguiente comentario: "Todavia no aprende, bueno que le vamos a pedir", apoyado de emoticones y una fotografía de un sector de la galería de San Carlos, con el tablero electrónico encendido y el texto dicho por Villanueva.

Bolavip se contactó con el actual entrenador del Cultural Maipú para buscar reacciones y el Caballero del gol continuó con su molestia.

"Está de más, fuera de lugar, fuera de contexto. Creo que esas palabras no ayudan en nada contra el trabajo que se hace contra la violencia y la odiosidad en el fútbol. Él tendría que ya darse cuenta que no es jugador, ya está en otra vereda, menos en la del hincha ni en la del barrista", comentó el ex entrenador de Santiago Morning femenino.

Olea agregó que "él tiene un micrófono público y tiene una caja de resonancia en la que trabaja en un medio de comunicación super importante, no trabaja solo para una institución. Ya tiene que sacarse la camiseta, entender que es un futbolista retirado y saber que esas palabras van a repercutir en la gente".

El ex goleador sentenció que "esas palabras no ayudan en nada, crean odiosidad", cerró Olea.