La llegada de Matías Zaldivia y Cristopher Toselli generó molestia en el hincha de Universidad de Chile, pero no en Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul quien aseguró que la U ha contado varias veces con jugadores con el corazón albo.

Universidad de Chile está en pleno proceso de reconstrucción después de un par de campañas para el olvido en donde al conjunto azul se le olvidó lo que es pelear el Campeonato Nacional como, históricamente, lo ha hecho junto a sus clásicos rivales.

Para la presente temporada, la U cuenta con Mauricio Pellegrino y un abanico de refuerzos que, de momento, tienen al hincha azul esperanzado en que el 2023 será un año de redención y no volverán a pelear los puestos de abajo.

La crítica, eso sí, ha estado por parte de los refuerzos azules en el caso de los hinchas: no aprueban la llegada de Matías Zaldivia desde Colo Colo y de Cristopher Toselli, ex capitán de Universidad Católica y identificado a morir con los cruzados.

A Valdés no le molesta el pasado albo de Zaldivia. | Foto: Agencia UNO

“No tengo problemas con la llegada de Zaldivia y Toselli. Hay muchos jugadores de nosotros que también se fueron a los rivales. La U ha tenido varios jugadores que en su infancia o en su corazón han sido colocolinos”, advirtió Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul en conversación con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports.

El ex mandamás azul hubiese querido ver a otros refuerzos en la U: “Me hubiese encantado tener a Eugenio Mena en la Universidad de Chile, Mauricio Isla que también me encanta. Él ha dicho que es hincha de la U. Me gustaría que los jugadores que nos hicieron vivir alegrías hubiesen vuelto un par de años”.

Valdés también expresó el dolor que le genera ver a la UC acercarse a pasos agigantados a la U: “Es doloroso deportivamente hablando, que Católica este acercándose a la Universidad de Chile; tienen mérito. Les permitió dominar durante cuatro años seguidos, es algo raro. Desde el tiempo del ‘Ballet Azul’ que no se veía esta superioridad”, remató.