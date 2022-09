Felipe Bianchi se caracteriza por ir de frente y esta vez no contuvo para explicar, según sus fuentes, la verdadera razón de la ANFP para no votar por la expulsión de Universidad Católica de Copa Chile y votar por la reanudación del compromiso

El Clásico Universitario tuvo el peor inicio -o fin- posible en el día de ayer en Valparaíso después de que la barra de los cruzados apuntara de manera inentendible a Martín Parra con fuegos de artificio para celebrar la apertura de la cuenta de Fernando Zampedri.

Las bombas de ruido que impactaron cerca del meta azul imposibilitaron a Parra de seguir jugando, forzando la suspensión del encuentro que en el día de hoy vería decidido su futuro en una reunión extraordinaria de la ANFP con la ANFA.

Finalmente, se votó por la reanudación del encuentro y no la expulsión de la UC de Copa Chile con polémica: los 4 votos de la ANFP fueron para que se volviera a jugar, no así los de ANFA que buscaban la descalificación de la UC del certamen.

La barra de la UC nuevamente está en el ojo del huracán. | Foto: Agencia UNO

En ESPN F90, Felipe Bianchi sacó los trapos al sol y expuso a que se debió esto: “Cuando los cuatro representantes de la ANFP en el directorio de la Federación piden separar aguas en esta reunión con ANFA, que son los tres que iban a votar por la expulsión de Universidad Católica”.

Bianchi no dejó nada al azar y soltó una bomba, asegurando que “La definición se toma entre otras cosas porque el presidente Milad -y era algo que conversamos un poquito antes- les dice que ‘no podemos no jugar un solo partido o el juicio con el Canal del Fútbol está perdido, por lo tanto, no puede haber matices acá. Si no jugamos, nos vamos la quiebra porque perder ese juicio es…’”.

El comunicador lamenta que la salud del portero azul no sea lo prioritario cuando debiese serlo: “Eso es lo que lleva, entre otras cosas, que voten en bloque. Finalmente, el tema específico del chico Parra a varios les importa bastante menos de las otras cosas que estaban en juego ayer”, cerró.