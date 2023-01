Universidad Católica dentro de lo que será esta temporada 2023, posee de una plantilla con muchos jugadores experimentados, la cual busca poder complementar de buena forma con o que son sus jóvenes grandes promesas como Gonzalo Tapia y Alexander Aravena, quienes esperan consolidarse con la UC en esta temporada.

Durante esta jornada, uno de los refuerzos de los ‘Cruzados’ para este 2023 como lo es Franco Di Santo, conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a la situación que viven las promesas de la UC, en la que se ve reflejado con ellos por lo que fueron sus inicios en el fútbol chileno.

“Me veo bastante reflejado en edades, en ganas y similitudes de ese tipo. Después uno habla y trata desde su experiencia de como uno pudo llegar a saltar a un equipo tan grande. Creo que lo principal es todos los días tratar de perseverar, todos los días de tratar de aprender de la gente que ya pasó por esas etapas”, partió señalando Di Santo.

En lo que ha sido su llegada a la UC, el ex jugador de San Lorenzo explicó que, desde su experiencia en el Viejo Continente, ha intentado aportar en lo que más puede para ayudar a los jóvenes valores del club y que siempre estará dispuesto a aconsejar a sus compañeros para que puedan triunfar.

Di Santo habló hoy en conferencia de prensa | Foto: Captura

“Yo desde mi punto aprendí de los viejitos de ese entonces, hoy por hoy no me siento uno de los viejos ni de los jóvenes, estoy en el medio. Estoy siempre a disposición de ellos para que puedan cumplir sus sueños, sea cual sea, jugar en cualquiera de los países, en Europa, Argentina, Brasil, uno siempre tiene que estar dispuesto en darle una mano a esos chicos que pasaron en la misma que uno, que quieren triunfar”, detalló.

Finalmente, Di Santo tuvo palabras para lo que fue la partida de Clemente Montes al fútbol de España, en la que lo aconsejó en que no sienta miedo dentro de su proceso de adaptación y que persevere por sus sueños para que pueda seguir creciendo como jugador.

“Clemente (Montes) tiene que disfrutar, tiene que ser feliz, es otro país, otra cultura. Yo creo que muchas veces existe el miedo de que no te vas a adaptar, que es muy difícil, yo considero y siempre me inculcó mi familia, que cuando uno tiene ganas y sueña con las cosas más allá del clima o el idioma, cierra los ojos, va para adelante y lucha por sus sueños. No hay otra receta. Ojalá sea el comienzo de algo muy grande para él”, cerró.