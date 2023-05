La tarde del domingo se disputaba en Concepción el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, partido correspondiente a la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Sin embargo, apenas duró 30 minutos ya que diversos barristas lanzaron bengalas y fuegos artificiales a la cancha, provocandole daños a profesionales como el cuarto árbitro o un camarógrafo.

ver también Marcelo Díaz y su momento de terror con los incidentes en el U-UC

Uno que estaba presente en el estadio Ester Roa Rebolledo es Manuel de Tezanos, periodista y comentarista de la transmisión de TNT Sports que en su canal de Youtube opinó en la noche del domingo sobre lo sucedido, y aseveró que los desmanes fueron organizados:

"Lo de hoy [ayer] fue más que un simple problema por los lienzos. Un problema por los lienzos podría ser una pelea, pero fue muy organizado, es raro. He estado muchas veces en incidentes en los estadios, y este tipo de incidentes fue tan coordinado, muy minucioso, primero en un sector luego en otro, después meterse a la zona preferencial. Mmm... espontáneo no fue, y como no fue espontáneo, era prevenible", lanzó el periodista en su canal Balong.

De Tezanos fue enfático con lo ocurrido en Concepción | Foto: Photosport

"¿Por qué no quieren prevenir estas cosas? ¿A qué le tienen miedo acá? No tengo idea, no sé a qué nivel llega la mierda para arriba, no sé", complementó el comunicador.

Comparándolo con otros hechos de violencia en los estadios, De Tezanos sembró la duda: "Lo que vimos hoy [ayer] lo he visto antes, me imagino que hay intereses más allá de frenar un simple partido de fútbol, [los barristas] son, cómo decirlo, profesionales de esto. No se ve tan seguido".

"El tipo que tiró una bengala a Martín Parra es un idiota, un imbécil, una persona que está sacada y no entiende nada. Lo de hoy día fue distinto, fue organizado, con objetivos muy claros y con un modus operandi, no fue algo aleatorio", agregó.

Cerró su comentario diciendo que lo ocurrido "es grave, muy grave, hay una acción totalmente coordinada, totalmente previsible porque estaba amenazada por redes sociales, entonces no hay inteligencia, no hay voluntad de frenar esto".