Un lamentable hecho fue lo que ocurrió en el partido entre Universidad Católica y Colo Colo fueron los hinchas de ambos elencos que se enfrentaron en las gradas del Ester Roa Rebolledo de Concepción. Un suceso que obligó a suspender el partido de forma momentánea por algunos minutos, a falta de la resolución final por parte de las autoridades.

Situación que obligó al presidente electo Gabriel Boric a expresar al respecto de esta situación, por la cual aprovechó las redes sociales para expresar su opinión al respecto de los lamentables hechos que involucra a algunos fanáticos de ambas barras que se enfrentaron.

“Que tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol”, fueron las palabras que escribió el presidente electo en su cuenta de Twitter.

No terminó ahí, producto de que además agregó que “No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien”, terminando como una conclusión al respecto de lo que estaba ocurriendo en el recinto deportivo de Concepción.

Sin duda que se espera para que cuando asuma, una buena medida es que se estabilice y analice todos los planes deportivos para que, a futuro, se pueda entregar una seguridad para todos los hinchas que sí van a presenciar el partido y no a realizar desmanes en un evento futbolístico.