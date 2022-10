Gary Medel se defiende y lanza artillería pesada: "Les pido a los mala leche que inventaron y repitieron como loros que no le hagan daño al periodismo"

La polémica está que arde luego de que el periodista Juan Cristóbal Guarello denunciara a Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel de no haber querido aparecer -a través de su representante Fernando Felicevic- en el libro Héroes del Deporte Chileno de Marcelo Simonetti.

El profesional aseguró que “Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel no están porque a través de su común representante no aceptaron aparecer ilustrados. No quisieron salir en un libro de homenaje para los niños de los colegios donde iban a salir retratados con una pequeña biografía donde se celebraba sus triunfos”.

Primero fue el Niño Maravilla el que se defendió en sus redes sociales afirmando que hasta está enojado porque no aparece. Horas más tarde sería el turno del Pitbull, el que usó su cuenta de Instagram para desmentir todo.

"Ni yo ni mi representante hemos pedido dinero por la realización del libro "Héroes del deporte" ni ningún otro libro. Son decenas los libros, publicaciones, ilustraciones, caricaturas y hasta imitaciones que se han realizado sin mi autorización, y nunca hubo ningún reclamo ni nada parecido de mi parte", partió diciendo.

Gary Medel descarta haberse negado a participar en el libro Héroes y Leyendas

Agregando en duros términos "que el proyecto inicial al que se nos invitó en el 2017, no tenía ninguna relación con el Mineduc. Les pido a los mala leche que inventaron y repitieron como loros que no le hagan daño al periodismo".