En un hecho insólito, el ahora jugador de la Universidad de Concepción y ex capitán de Melipilla, Gonzalo Lauler, echó al agua al presidente Leonardo Zúñiga por una importante deuda que arrastra desde 2021 con el zaguero.

Gonzalo Lauler se aburre de esperar al presidente de Melipilla y lo funa por el no pago de los dineros adeudados

Cosas que solo pasan en la Chilean Premier League. Uno de los jugadores más importantes que tuvo Deportes Melipilla en los últimos años fue Gonzalo Lauler. El central, ahora en la Universidad de Concepción, continúa con su carrera deportiva en la Primera B y es parte importante del cuadro del Campanil. Sin embargo, la salida del ex capitán de los Potros fue hace dos años y el defensa todavía arrastra problemas con la directiva de Leonardo Zúñiga.

A través de Instagram, en el cierre de 2022, Lauler sacó toda la rabia que tenía contra la dirigencia melipillana que lidera Zúñiga y, simplemente, no encontró nada mejor que funar al timonel de los Potros, que jugarán este año en la Segunda División.

Mediante una historia, Lauler fue directo y contó que "sigo esperando que se comuniquen conmigo de mi ex club Deportes Melipilla, para que me paguen lo pendiente que está acordado y firmado por el señor presidente del club".

Eso no es todo, Lauler fue más allá y denunció una conducta poco prolija por parte de Zúñiga. "Ojalá me desbloquee de WhatsApp y me pague lo pendiente de mi finiquito del año 2021. Gracias".

En mayo de 2022, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) advirtió esta situación que no solo afectaba, en su momento, a Lauler sino en el que se veían involucrados Mathias Vidangossy y el jugador de Colo Colo, Cristián Zavala.

Hace ocho meses, el Sifup pidió el pago por subrogación. En el caso de Lauler, la situación aún no ocurre y Melipilla que jugará en la tercera categoría de 2023 empieza ya con problemas.