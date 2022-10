Universidad de Chile y Unión Española firmaron un empate en la semifinal ida de Copa Chile. Un partido que no dejó buenas sensaciones para los fanáticos de ambos elencos, pues no tuvieron acciones de peligros en los arcos y el juego de los equipos dejó con gusto a poco.

No obstante y luego del encuentro, el técnico hispano Gustavo Canales, tuvo una crítica hacia la realización del duelo y que se llevó a cabo en Talcahuano. El ex delantero aseguró que se sintieron obligados en ir a la octava región y pese a aquello afirmó que fueron superiores contra los azules.

"Vinimos acá porque estuvimos obligados a hacerlo, en la fecha que quisieron y con el respiro que quisieron y fuimos superiores, porque tenemos la ilusión de jugar una final", comenzó diciendo

"No tengo dudas que el equipo volverá a jugar bien al fútbol y la supremacía la vamos a traducir en goles. Tenemos un juego definido, que no pasa por el estadio, sino por la precisión que tengamos", agregó el DT.

La U y Unión Española igualaron sin goles en Talcahuano | Foto: Agencia UNO

Por otro lado, Canales reconoció que lo planificado durante los entrenamientos se obtuvo y que para la vuelta su equipo tendrá otra cara. .

"Vinimos a hacer nuestro trabajo, el plan de juego se llevó a cabo y tenemos 90 minutos más en los que no tengo dudas que vamos a ser competitivos", expresó el ex atacante de Unión Española y de la U.

Además, cree que el resultado no coincide con lo que mostró el choque. "No se ajustó al trámite del partido, sobretodo el primer tiempo. Mostramos supremacía en el juego y siempre quisimos jugar al fútbol, con eso me voy contento. La idea se va imprimiendo cada vez más en los jugadores, pero necesitamos concretar", cerró.