Gustavo Costas y Palestino están viviendo un buen presente en el Campeonato Nacional 2022, en donde en el día de hoy tendrán un duro desafío enfrentando al puntero Colo Colo con la misión de dar el batacazo y sumar puntos que lo ayuden a consolidarse en puestos de copas internacionales.

El DT de los árabes ha sido toda una revelación para el medio nacional y los hinchas del ‘Tino’, quienes a principio de temporada quedaron atónitos con la sorpresiva llegada de un técnico con arrastre internacional.

La U no levanta cabeza en el torneo nacional. | Foto: Agencia UNO

Su llegada al fútbol chileno, tardía, la explicó en conversación con Las Últimas Noticias: “Por muchas razones. Algunas veces yo estaba con trabajo y no daban los tiempos. Otras, simplemente no llegamos a acuerdo, y también hay un porcentaje en que de verdad ponían mi nombre, pero no me llamaban”.

Fue bajo ese mismo contexto que el DT de los árabes hizo una gran revelación, pero sin mayores detalles sobre a qué equipo podría haber llegado antes: “A Universidad de Chile hace algunos años. Y ahí no hubo acuerdo ni se dieron los tiempos”.

Si bien Costas no consolidó el acercamiento con Universidad de Chile, lo concreto es que ahora está en el fútbol chileno hasta que terminé el campeonato con Palestino, ya que después de eso hará un gran salto en su carrera para dirigir a la Selección de Bolivia.