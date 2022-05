El ex mandamás de la ANFP Harold Mayne-Nicholls señaló que es complejo que Chile vaya al Mundial por el Caso Castillo y dejo en claro que será una descisión complicada para la FIFA

La Selección Chilena se mantiene expectante de lo que pueda suceder con el caso de Byron Castillo, el jugador que defiende la camiseta de Ecuador, pero que La Roja denunció por su dudosa nacionalidad, caso que hasta día de hoy sigue siendo tema de investigación por la FIFA y que mantiene en la cornisa el sueño mundialista de los ecuatorianos, a lo que Chile se ilusiona.

Ante este tema, el ex presidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls dialogó con Radio ADN ante esta polémica, a la cual todo el continente está expectante y señaló que este tipo de sospechas son graves, pero que no se ilusiona ya que La Roja no cumplió su verdadero objetivo de ir al Mundial de Qatar 2022 en las eliminatorias.

“Trato de hacer una diferencia. No logro ilusionarme: deportivamente no cumplimos el objetivo, pero si una autoridad tiene sospechas de que hubo una irregularidad, no puede dejarla pasar. Distinto es qué va a pasar con las eventuales consecuencias. De ahí a que nos alcance para la Copa del Mundo, está lejos”, Inició expresando Mayne-Nicholls.

Ahondando en la acusación que reveló la Selección Nacional, el ex mandamás del máximo ente de nuestro fútbol indica que es muy complicado poder evidenciar lo que Chile señala ante el caso de Castillo.

“No es tan fácil demostrar lo que acusa Chile. Puede que la reglamentación diga que le corresponda recibir esos puntos, pero FIFA debe buscar la justicia deportiva y la legal”, expresó en Radio ADN.

Finalmente, Mayne-Nicholls explicó que este tema es inédito y en caso de que la resolución sea positiva para La Roja, la FIFA tendrá que tomar una decisión bastante complicada, ya que deben velar por la justicia deportiva como primer punto.

“Si está todo bien, corresponde que hayan disculpas, que es lo más justo. En rigor, deberían quitarle los puntos a Ecuador, pero también está la justicia deportiva de por medio. Es un tema difícil, de una resolución sumamente difícil para FIFA. Deberán actuar si se detecta una adulteración”, cerró.