El ex director ejecutivo de los Juegos Panamericanos será el encargado de concretar el sueño del nuevo Estadio Monumental y ya tiene una idea inicial del proyecto.

Colo Colo no se moverá del Estadio Monumental: Harold Mayne-Nicholls entrega nuevos detalles de la remodelación

En Colo Colo ya iniciaron los proyectos para el centenario del club y uno de los grandes sueños que se concretaría a partir del 2025 es la remodelación del Estadio Monumental.

Por los mismo, la nueva administración de Blanco y Negro el encargó esta misión a Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y director ejecutivo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El periodista fue presentado al directorio de ByN el pasado lunes, donde votaron a favor de su designación. Cabe recordar que en 2019 el otrora oficial FIFA ya había liderado la primera parte de este proyecto y luego pasó a ser vicepresidente de la concesionaria.

Y este miércoles en conversación con Radio Cooperativa, Mayne-Nicholls entregó más detalles de este proyecto que le toca liderar y concretar.

“Lo que me pidió Aníbal (Mosa) y aprobó el directorio fue exclusivamente en el estadio. No tengo ninguna relación en ninguno de los otros temas de Colo Colo, no tengo ninguna participación. Solo el estadio, su financiemiento, solo del coliseo”, comenzó explicando.

“Hay que partir mejorando todo lo que hay, hay que partir visualizando cómo podemos aumentar el aforo e ir paulatinamente hasta llegar a la máxima capacidad que sea factible, tanto financieramente como de concurrencia. No ganas nada con hacer un estadio gigantezco si no va a ir la gente o al revés, hacer un tremendo proyecto y que quede chico de inmediato”, agregó.

El nuevo estadio de Colo Colo se va a construir por partes

En la instancia, el ex mandamás del fútbol chileno, adelantó que la reconstrucción del Monumental la esperan hacer por partes, para que el Cacique no pierda su localía y tampoco se tenga que desplazar a otro recinto deportivo.

“Hay que evaluar muy bien el tema de los costos. Lo que sí ya creo que es una experiencia aprendida, hay que hacer todos los esfuerzos por no sacar al equipo del estadio, que siga jugando de local mientras se va consttuyendo el recinto. Y eso implica construir por etapas”, indicó.

“Habrá que definir bien junto a los arquitectos, la gente que llevemos para estas labores, cómo vamos construyendo por etapas, para que el equipo no vea resentido su capacidad de jugar de local en el estadio”, añadió.

Harold Mayne-Nicholls viene de sacar adelante con éxito los Juegos Panamericanos Santiago 2023. (Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile)

Se bajará la cancha y renovarán los sistemas de drenajes

Finalmente, el antofagastino comentó que lo más sencillo de todo será renovar la cancha y el sistema de drenaje, considerando que el campo de juego será hundido para mejorar la visibilidad de todos los sectores.

“Eso hay que estudiarlo de nuevo, pero eso es lo más simple, porque si bajas la cancha, entre que le pones un nuevo drenaje, más los riegos, siembras el pasto que lo puedes tener ya listo y ponerlo en pastelones. En 10 días, 15 días, eso está listo. La cancha es lo más simple”, completó.