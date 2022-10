Héctor Hoffens hace pebre a Cristóbal Campos tras el encontrón con Ronnie Fernández: "No puede ser tan bravo si no le ha ganado a nadie todavía”

Complejos momentos son los que se viven en las últimas horas dentro del mundo de la Universidad de Chile y todo esto por el potente encontrón que habrían tenido Ronnie Fernández y Cristóbal Campos en el entrenamiento de la U este pasado sábado, el cual dejo las aguas intranquilas dentro del camarín de los ‘Azules’ en lo que es la recta final de la temporada.

Ante esta situación, un histórico del ‘Romántico Viajero’ como lo es Héctor Hoffens, dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue este enfrentamiento entre ambos jugadores de la U, en donde salió en defensa del hoy capitán de los ‘Azules’.

“Bueno lo que pasa que ahí hay un muchacho joven en contra de un experimentado. No estoy de acuerdo con la actuación de lo que hicieron, a pesar de yo creo que Ronnie Fernández no debió haber hecho problemas, pero yo estoy con el jugador experimentado, con el que tiene años”, partió señalando Hoffens.

Profundizando en lo anterior, el ‘Tito’ explicó que a jugadores como Fernández dentro del equipo se les debe tener respeto en cuanto a su trayectoria y edad, dejándole un potente mensaje al portero de la U, tratándolo de un sin respeto.

Campos y Fernández se habrían ido a los golpes l Foto: Agencia Uno

“Yo creo que Fernández merece respeto en cuanto al currículum y a la edad, yo creo que eso no se puede faltar nunca. El arquero (Campos) hace ratito que viene faltándole el respeto a mucha gente”, explicó duramente a Bolavip Chile.

Finalmente, Hoffens indicó que este tipo de situaciones son algo casi normal dentro del futbol, pero fundamentó de igual manera en que los jóvenes deben mantener un respeto a la trayectoria de los jugadores de más experiencia, dándole un importante tirón de orejas al hoy golero de los ‘Azules’.

“En todas las categorías, en todos los clubes, en todos los equipos debe haber respeto por la gente mayor, él (Campos) tiene 20 años y él otro (Fernández) 30, son diez años de diferencia, de vivencia, de convivencia y de camarín. No puede ser tan bravo si no le he ganado a nadie todavía”, cerró.