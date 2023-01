En el día de ayer, las Redes Sociales reventaron con un video de una cámara de seguridad de un club nocturno en donde se evidencia a Johnny Herrera golpeando en reiteradas oportunidades a una persona.

El ex arquero e ídolo de Universidad de Chile se ve discutiendo con una persona y, con detalles que aún no se saben, golpeó en tres oportunidades a un hombre del que se desconoce la identidad. El primer golpe lo noqueado y Herrera -sin importarle que su ‘rival’ no podía reaccionar- lo golpeó dos veces más hasta tumbarlo en el piso.

La acción fue duramente repudiada por hinchas de todos los equipos en las redes y uno que también se sumó a esas críticas fue Roberto Reynero, ex jugador e histórico de Universidad de Chile.

Johnny dejó el fútbol, más no las polémicas. | Foto: Agencia UNO

“Me da ‘cosa’ de que actuara de esa forma. Puede haber tipos desubicados que te encaran o te dicen cosas que te dañan como persona, pero no es para reaccionar así. Es un tipo que se retiró, pero sigue siendo emblemático en la U, sigue siendo un hombre público y no puede actuar así porque lo van a funar”, dijo el otrora capitán azul a Bolavip Chile.

“Hoy con todas las Redes Sociales es apretar un botón y lo sacan. Debe estar arrepentido, pero tiene que saber contar hasta diez y no reaccionar de esta forma”, complementó en su análisis Reynero.

Incluso, hace un llamado para que Johnny busque ayuda profesional: “Lamentablemente, Johnny tiene un carácter que lo traiciona. Sigue cometiendo errores, debería hacer un ‘pare’ y preguntarse él mismo si está bien o incluso ver a un profesional que lo oriente, que lo guie”.

De momento, Herrera no se ha pronunciado por el incidente que fue grabado, pero seguramente será tema estos días ante la brutalidad de la golpiza que protagonizó el ex jugador de Universidad de Chile.