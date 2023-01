El rendimiento de Matías Zaldivia tiene sorprendido a un histórico de Universidad de Chile quien, pese a todo pronóstico, cree que el ex defensor de Colo Colo se puede ganar el cariño del hincha azul.

Matías Zaldivia llegó a Universidad de Chile a inicios de la pretemporada en un mar de dudas sobre cómo sería su rendimiento en los azules después de haber estado 7 años ligado a Colo Colo, eterno archirrival de los azules.

Tanto en el partido contra Coquimbo Unido como ayer ante Rosario Central, la parcialidad azul le hizo ver su disgusto al jugador por su pasado albo cuando fue mencionado por los alto parlantes, como así también cuando tocaba el balón.

Pese a las pifias, lo concreto es que Zaldivia fue, probablemente, uno de los mejores en ambos partidos de la U. Con este escenario, es altamente probable que Mauricio Pellegrino lo mantenga en la titularidad para los otros amistosos y el inicio del Campeonato Nacional 2023.

Zaldivia afirmó a la zaga azul. | Foto: Agencia UNO

“La U no ha andado todavía como queremos. No exageremos, pero lo de Zaldivia… yo creo que se ganará el cariño del hincha de la U”, advirtió en diálogo con Bolavip Chile, Sandrino Castec, histórico ex jugador del cuadro universitario.

Así como hay puntos altos, también hay puntos bajos: A Castec no le gustó nada lo de Federico Mateos: “Me sorprende lo de este chico que viene de Ñublense, Mateos, que todavía no aparece en el equipo”.

En el cierre, tuvo dardos para la situación de Cristóbal Campos, sobre quien aseguró sentirse sorprendido y entregó su receta para que la U vaya en ascenso: “Lo que tiene que hacer la U es trabajar no más y cuando empiece el Campeonato Nacional 2023 que se manejen como corresponde”, cerró.